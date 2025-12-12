A prueba de todo: el nuevo smartphone que resiste caídas, golpes y lluvias

Es cuestión de segundos. El momento exacto en el que un celular cae y se rompe genera una sensación de tristeza, impotencia y enojo que se apodera del cuerpo. Primero surge la necesidad de culparse, luego de lamentarse y, más tarde, preocuparse por el arreglo. Con el nuevo HONOR X7d nada de esto es una opción.

El lanzamiento del HONOR X7d en el Shopping Abasto

Es la primera incorporación de un smartphone Honor al mercado local y fue diseñado con el objetivo de llevar tranquilidad al usuario destacándose por su resistencia comprobada:

Soporta caídas de hasta 1.8 metros

Cuenta con certificación internacional SGS Premium (una certificación de resistencia a caídas y aplastamientos específicamente)

Ofrece protección IP65 contra salpicaduras y polvo

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM, destaca: “En Honor entendemos que para las personas, el smartphone es una herramienta central para trabajar, estudiar, movernos por la ciudad y mantenernos conectados todo el día. Sabemos que el uso intensivo y la vida cotidiana exigen dispositivos más resistentes, preparados para los imprevistos además de brindar una batería de 6500mAh, la más durable en su segmento, no solo por su autonomía en el día a día, sino por su capacidad de mantenerse libre de degradación más allá de cinco años”.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicad de Honor LATAM.

A la resistencia de caídas, agua y polvo, y a la batería dual se le suma otra novedad: una cámara ultraclara de 108MP y un Botón AI. Esta última herramienta permite acceder de forma rápida a funciones como traducción instantánea o búsqueda inteligente, reforzando su perfil como un smartphone práctico y confiable.

“Combinamos un equipo diseñado para soportar caídas y brindar un desempeño excepcional en condiciones reales, con la amplia disponibilidad y las opciones de acceso que ofrece Claro en todo el país”, cierra Moheno.

¿Por qué lanzar este modelo junto a Claro? Desde la compañía aseguran que la decisión tiene que ver con la accesibilidad y afinidad con los usuarios del operador: disponibilidad en todo el país y clientes que valoran la resistencia real.

Claro ofrece 12 pagos mensuales o 20% de descuento en un solo pago. Para conseguir el nuevo smartphone, hacé click acá.

Stephanie Demner en el lanzamiento de Honor en el Shopping Abasto.

Como parte de la presentación del HONOR X7d en Argentina, se realizó una activación en el Shopping Abasto que sorprendió al público: el dispositivo fue colocado dentro de un bloque de hielo y, frente a los asistentes, se liberó rompiendo el hielo, simbolizando la capacidad del equipo para resistir condiciones extremas y destacar su durabilidad frente a golpes y cambios de temperatura. Esta demostración visual reforzó de forma impactante el mensaje central del lanzamiento: un smartphone preparado para los desafíos del día a día.

