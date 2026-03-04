Bitcoin supera los US$70.000 tras nuevo respaldo de Donald Trump

Bitcoin registró alzas en la noche de este martes y volvió a superar la barrera de los US$70.0O0. Hacia las 11.15 de hoy, el criptoactivo cotizó a US$71.804, con una suba del 6,8% en las últimas 24 horas, según el sitio CoinMarketCap. Durante la última semana, acumuló un alza del 7,8%. Otras criptomonedas también experimentaron aumentos en sus cotizaciones: ethereum (5,6%), BNB (4,6%) y XRP (4,1%).

El precio del llamado “oro digital” se disparó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntara contra los principales bancos del país por intentar “socavar” la Ley Genius, un proyecto clave en lo que respecta a la regulación de stablecoins, así como también atrasar la aprobación de la Ley Clarity en el Senado.

“La Ley Genius está siendo amenazada y socavada por los bancos, y eso es inaceptable. No vamos a permitirlo. Estados Unidos necesita establecer la Estructura del Mercado lo antes posible. Los estadounidenses deberían ganar más dinero con su dinero”, posteó el mandatario en Truth Social.

Y continuó: “Los Bancos están alcanzando ganancias récord, y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa Agenda Cripto, que terminará yéndose a China y a otros países si no nos ocupamos de la Ley Clarity”. En ese sentido, destacó que la Ley Genius fue “el primer gran paso” para convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”. “Aprobar la Ley Clarity es el siguiente paso para completar el trabajo y, lo más importante, mantener esta gran y poderosa industria en nuestro país”, insistió.

El dominio de bitcoin aumentó al 59,09% medido contra las altcoins INA FASSBENDER - AFP

A su vez, subrayó la importancia de establecer un acuerdo con la industria cripto ya que “es lo que más conviene al pueblo estadounidense”. “No se puede arrebatar esta industria al pueblo de Estados Unidos cuando está tan cerca de alcanzar un verdadero éxito”, concluyó.

En tanto, un análisis de CoinMarketCap explica que la suba de bitcoin también puede deberse a una “narrativa de desescalada geopolítica”. Más específicamente, se trataría de informes no verificados que indican que figuras vinculadas a la inteligencia iraní señalaron su deseo de reanudar las negociaciones, lo que alivió temores de un conflicto mayor en Medio Oriente.

Por otro lado, el sitio puntualiza que el dominio de bitcoin aumentó al 59,09%, lo que significa una “rotación de capital desde las altcoins hacia BTC, percibido como un activo más seguro en tiempos de incertidumbre”.