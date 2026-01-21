Davos: líderes de la IA advierten por un impacto inminente en el empleo calificado

En el Foro Económico Mundial de Davos, el futuro del trabajo volvió a ocupar un lugar central, atravesado por una advertencia: la inteligencia artificial podría empezar a desplazar de manera masiva a ingenieros de software y trabajadores de oficina mucho más rápido de lo previsto. Así lo planteó Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante un debate con Demis Hassabis, director de Google DeepMind, sobre el desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI).

Amodei fue explícito al describir cómo la automatización ya está transformando el trabajo dentro de su propia compañía. Según relató, muchos ingenieros dejaron de escribir código de manera directa y pasaron a supervisar y editar el código generado por modelos de IA. “Tengo ingenieros dentro de Anthropic que dicen: ‘Ya no escribo nada de código, dejo que el modelo escriba el código, yo lo edito’”, afirmó.

Ese proceso, sostuvo, podría acelerarse de forma drástica en el corto plazo. “Podríamos estar a seis o doce meses de distancia de cuando el modelo esté haciendo la mayor parte, tal vez todo, de lo que hacen los ingenieros de software”, señaló. En ese escenario, anticipó una reducción en la demanda de perfiles técnicos, especialmente en los niveles más junior e intermedios. “Puedo vislumbrar un tiempo en el que, en el extremo más junior y luego en el más intermedio, en realidad necesitemos menos y no más personas”, dijo.

El impacto, sin embargo, no se limitaría a la industria tecnológica. Amodei ratificó su visión sobre el desplazamiento de empleos administrativos y de conocimiento general, conocidos como trabajos de “cuello blanco”. Consultado por una declaración previa en la que había estimado que la mitad de los puestos de oficina de nivel inicial podrían desaparecer en un plazo de uno a cinco años, respondió: “Mantendría esa visión… uno a cinco años a partir de hace seis meses, me mantendría en eso”.

A diferencia de otras transiciones tecnológicas, el CEO de Anthropic subrayó que el principal riesgo radica en la velocidad del cambio. Si bien reconoció que los mercados laborales históricamente lograron adaptarse —como ocurrió con la mecanización de la agricultura—, advirtió que el ritmo actual de avance de la IA podría superar la capacidad de respuesta de la sociedad. “Mi preocupación es que, a medida que este exponencial se siga multiplicando… en algún momento entre un año y cinco años, superará nuestra capacidad de adaptación”, explicó.

En ese marco, Amodei vinculó directamente el reemplazo laboral con el desarrollo de sistemas cada vez más cercanos a la AGI. “Podríamos tener una IA que sea mejor que los humanos en todo en, tal vez, uno o dos años, o un poco más”, afirmó.

Uno de los conceptos centrales que expuso fue el del “cierre del bucle”, un mecanismo que, según su visión, acelerará tanto el progreso tecnológico como su impacto en el empleo. La idea consiste en utilizar modelos de IA capaces de programar y realizar investigación en inteligencia artificial para crear versiones aún más avanzadas de sí mismos. “El mecanismo por el cual imaginé que esto sucedería es que haríamos modelos que fueran buenos programando y buenos en la investigación de IA, y usaríamos eso para producir la siguiente generación de modelos y acelerarla para crear un bucle”, explicó.

Ese proceso, sostuvo, haría que los trabajos de alta calificación —como la ingeniería de software y la investigación— sean los primeros en experimentar un cambio drástico, antes incluso que otras tareas más rutinarias.