Javier Milei en Davos, en vivo: la participación del Presidente y otros mandatarios en el Foro Económico Mundial

Tras el cambio del juez, en la AFA ahora apuntan al operativo “desgaste”
La decisión de trasladar la causa por la mansión de Pilar al juzgado federal de Campana fue celebrada como una “victoria” entre los abogados que asesoran en silencio a los máximos jerarcas de la AFA. Pero es apenas una batalla de una guerra que se libra en varios frentes.
El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros de la quinta: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte. Es lógico que festejen. La jugada responde a una estrategia jurídica en varios tiempos. ¿Cuál es el próximo paso? El objetivo es que ese expediente, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba otros expedientes que incomodan a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea le pone un límite a las retenciones
CÓRDOBA.- El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), cuya ratificación integra el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso argentino, establece que a partir del tercer año de vigencia la Argentina no aplicará retenciones a los productos que vayan a la UE. Hay algunas excepciones para cadenas como la de la soja, que quedan sujetas a topes máximos decrecientes.
Cuándo habla Javier Milei en Davos
El cronograma fija la participación de Milei para el miércoles 21 a las 11.45 (hora argentina). El Foro Económico Mundial de Davos (WEF) ubicó su discurso en el mismo bloque horario que la alocución de Trump, quien hablará justo antes del mandatario argentino. Esta cercanía alienta las especulaciones sobre un posible encuentro o una imagen conjunta. La presencia simultánea de ambos líderes en Suiza marca un hito para los analistas que ven allí un símbolo de la anti-globalización dentro de un foro caracterizado históricamente por la defensa del multilateralismo.
En la Patagonia, los productores ovinos apoyan la desregulación de las exportaciones
Tras la decisión del Gobierno de abrir la exportación directa de lana desde los establecimientos ovinos, los referentes de la actividad celebraron la medida al considerar que abre una nueva oportunidad para los productores, ya que permite vender al exterior sin intermediarios y reducir costos y trámites, con un ahorro que puede rondar los US$ 2000 por camión.
EE.UU. afirma que la relación bilateral con la Argentina “está en su punto más fuerte de la historia”
En el día previo que los presidentes Donald Trump y Javier Milei coincidan en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el gobierno norteamericano afirmó que bajo las administraciones de ambos mandatarios “la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina está en su punto más fuerte de la historia”.
Así lo señaló un vocero del Departamento de Estado a LA NACION, que destacó que el actual vínculo de ambos países está “marcado por la alineación en torno a prioridades compartidas de crecimiento económico, gobierno democrático y estabilidad regional”.
“Estados Unidos elogia el liderazgo continuo de Milei y los esfuerzos de su gobierno por fortalecer el papel de la Argentina como socio constructivo a través de reformas orientadas al mercado, una mayor participación global y la cooperación en materia de seguridad”, agregó el vocero del Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.
