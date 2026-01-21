Javier Milei en Davos, en vivo: la participación del Presidente y otros mandatarios en el Foro Económico Mundial

La decisión de trasladar la causa por la mansión de Pilar al juzgado federal de Campana fue celebrada como una “victoria” entre los abogados que asesoran en silencio a los máximos jerarcas de la AFA. Pero es apenas una batalla de una guerra que se libra en varios frentes.

El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros de la quinta: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte. Es lógico que festejen. La jugada responde a una estrategia jurídica en varios tiempos. ¿Cuál es el próximo paso? El objetivo es que ese expediente, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba otros expedientes que incomodan a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.