De Messi a Madonna: los famosos que se sumaron al activo de moda que transforma las inversiones

La tecnología fue transformando poco a poco el mundo de las inversiones y, en el último tiempo, la introducción de herramientas como la blockchain está empujando una nueva era para todas las industrias. El modelo está reconfigurando la estructura de los mercados, desde los financieros a los inmobiliarios, el mundo del entretenimiento, de la producción agrícola, entre muchos otros más.

En medio de esa revolución silenciosa, ya hay muchas personas que apuestan por esta tecnología que gana en popularidad. Se trata de figuras reconocidas dentro del mundo del entretenimiento, que van desde estrellas del deporte como Lionel Messi, Serena Williams y Luis Scola, a cantantes como Katy Perry y Snoop Dogg, o actores como Johnny Depp y Ashton Kutcher.

Madonna

La reina del pop hizo una de sus incursiones en el mundo de la blockchain cuando se asoció, ya en 2020, con Facebook y Ripple (empresa tecnológica que utiliza activos digitales como la criptomoneda XRP), para recaudar fondos a beneficio de su fundación Raising Malawi.

No solo eso, sino que, más adelante, en 2022, dio a conocer por Instagram y Twitter que había adquirido un token no fungible (NFT) de Bored Ape Yacht Club por medio millón de dólares. Se trata de una colección de varios NFT, en los que cada uno representa a un simio único con un conjunto de rasgos generados algorítmicamente.

Ashton Kutcher

El reconocido actor de Hollywood, famoso por interpretar la serie Two and a Half Men, también ha ganado popularidad por haberse involucrado en el mundo de las inversiones. Fue uno de los pioneros en el mundo de la blockchain y ya en mayo de 2014 dijo “Bitcoin es algo así como Internet en los años 80“. Al año siguiente cofundó Sound Ventures, un capital de riesgo que invirtió en Ripple.

Ashton Kutcher junto a Mila Kunis

Otra de sus apuestas en el mundo de la blockchain fue el apoyo a UnikoinGold, una criptomoneda utilizada en el mundo gamer, para apuestas en juegos como League of Legends, Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive. Sin embargo, vale aclarar que el token tuvo que desactivarse, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara cargos contra Unikrn Inc. y solicitara la eliminación de la criptomoneda de todas las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Johnny Depp

Ashton Kutcher no es el único actor que se ha interesado por este mundo. En 2018, Johnny Depp, el actor que interpreta al capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, se asoció a Ta Ta tu, una aplicación de redes sociales y entretenimiento que recompensa a los usuarios por el tiempo que pasan en la plataforma o lo que ahí generan. Más específicamente, los usuarios reciben unas criptomonedas conocidas como TTU Coin por ver contenido ahí o por las interacciones que establecen.

Serena Williams

La ganadora de 39 títulos de Grand Slam dejó el mundo del deporte hace un tiempo, pero esto no llevó a inactividad a la reconocida tenista. Entre otras de sus iniciativas, ha creado el fondo “Serena Ventures”, que invierte en diversas empresas, algunas de ellas con foco en el mundo de las criptomonedas. Entre las compañías que ha apoyado se encuentran Bitcoin Lolli y el exchange Coinbase.

Hace unos años fue invitada a un panel de la Bitcoin Conference, uno de los eventos cripto más esperados, que en ese entonces (2022) tuvo más de 40.000 participantes. Durante la charla aseguró que las cripto son “una revolución financiera”.

Serena Williams también apuesta por el mundo cripto (AP Foto/John Minchillo, archivo)

Katy Perry

La cantante también se involucró en este mercado cuando decidió invertir en Audius, plataforma de música que utiliza blockchain y que, entre otras cosas, permite que cualquier persona publique y escuche música sin abonar suscripción. Cuenta con un token de criptomoneda llamado AUDIO, que se usa para compensar a los artistas por los trabajos que transmiten desde la plataforma.

Snoop Dogg

El rapero estadounidense Snoop Dogg también se sumó a la movida de las criptomonedas y hace unas semanas lanzó una colección propia de NFT (token no fungible). Esta sumaba casi un millón de NFT que incluían autos retro, perros digitales y objetos con referencias a la marihuana. Fueron emitidos sobre la blockchain TON y comercializados a través de Telegram. Lo llamativo fue que, en tan solo 30 minutos, logró vender todos los tokens, lo que le valió una recaudación de US$12 millones.

El rapero Snoop Dogg también es conocido por invertir en el mundo de la blockchain

Esta no es la primera vez que el rapero se involucra en el mundo de la blockchain, ya que, en 2021, se dio a conocer que era la persona detrás de la cuenta de Twitter "Cozomo Medici", un reconocido coleccionista de NFT.

Lionel Messi

Sin ir más lejos, el mismo Lionel Messi cobraba parte de su sueldo en el PSG en $PSG, el fan token oficial del equipo de fútbol parisino. Según información de Bitso, se trata de “una criptomoneda que permite votar sobre las decisiones del club, canjearla por productos oficiales, interactuar con fans, participar en desafíos y acceder a contenido exclusivo y experiencias VIP a través de la app Socios.com”.

Luis Scola

Otro de los argentinos interesados en el mundo de la blockchain es Luis Scola. El exjugador de la generación dorada de básquet argentino, que integró la NBA, hoy es embajador de la compañía de tokenización Reental. Se trata de una empresa dedicada a tokenizar activos inmobiliarios que hoy está presente en los cinco continentes. Su modelo de negocio consiste en representar digitalmente un activo inmobiliario en la blockchain -una red digital como internet, pero que está descentralizada y es inmutable-, para poder fraccionarlo en tokens de €100 cada uno y contar, así, con varios inversores.