El éxito de Nvidia: ¿el mercado de la IA es realmente una burbuja?

El miércoles, Nvidia publicó sus informes de resultados del tercer trimestre fiscal. Una vez más, superó las expectativas de los analistas y demostró el crecimiento exponencial continuo de la empresa.

Nvidia reportó “ingresos récord para el tercer trimestre que finalizó el 26 de octubre de 2025, de 57.000 millones de dólares, un 22 % más que el trimestre anterior y un 62 % más que hace un año", según un comunicado de la empresa.

El director ejecutivo de la empresa, en relación con el éxito de los informes de resultados, añadió que “el ecosistema de la IA está creciendo rápidamente, con más creadores de modelos básicos nuevos, más empresas emergentes de IA, en más sectores y en más países. La IA está llegando a todas partes, haciendo de todo, todo al mismo tiempo“.

Pero todavía hay una división entre los expertos sobre si se puede considerar el auge de la inteligencia artificial como una ‘burbuja’.

“Esto es una burbuja industrial, no una burbuja financiera.” MARCO BERTORELLO� - AFP�

Jeff Bezos, fundador de Amazon, es una de las figuras que no cree que los mercados de IA puedan considerarse una burbuja total, y afirma: “Esto es una burbuja industrial, no una burbuja financiera”.

Esta idea cuenta con el respaldo de Nvidia y, como señala Richard Clode, de Janus Hansun, un grupo británico-estadounidense de gestión de activos globales, Nvidia está generando ingresos tangibles, lo que contradice las afirmaciones de que se trata, efectivamente, de una burbuja. “Las inversiones recientemente anunciadas por Nvidia en OpenAI y Anthropic deben contextualizarse: la empresa generó 22.000 millones de dólares en flujo de caja libre el último trimestre, tiene más de 50.000 millones de dólares de caja neta y se prevé que genere más de 300.000 millones de dólares adicionales en los próximos dos años".

No obstante, según una de las figuras más influyentes en el mundo de la IA, Sam Altman, es un claro ejemplo de burbuja. Altman destacó: “¿Nos encontramos en una fase en la que los inversionistas en general están demasiado entusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí“.

Esto se produce tras las declaraciones de los analistas de que se está prestando demasiada atención al entusiasmo y al potencial transformador de la IA.

“La IA es claramente una especie de revolución, con un enorme potencial y que sin duda provocará una gran disrupción en muchas empresas." Eimantas Buzas - Shutterstock

Cuando se le preguntó: “¿Es la IA realmente una burbuja?”, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners Ltd, respondió: “La IA es claramente una especie de revolución, con un enorme potencial y que sin duda provocará una gran disrupción en muchas empresas. Mi opinión es que actualmente se está gastando demasiado en desarrollar la capacidad informática, cuando tanto los ingresos de los modelos de negocio existentes para las empresas de IA como los costos de suministro de energía para los centros de datos están lejos de ser seguros".

También añadió: “Es demasiado pronto para saber quiénes serán los ganadores o cómo se desarrollará todo, pero yo preferiría estar del lado de quienes proveen la infraestructura que del de los modelos de negocio que aún tendrán que averiguar cómo pagarlo".