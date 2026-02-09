Guerra por los salarios: la respuesta de las fintechs al reclamo de los bancos por el cobro de sueldos en billeteras virtuales

Este miércoles, el Senado inicia el período extraordinario de sesiones convocado por el Gobierno con un debate álgido: el proyecto de Ley de Modernización Laboral. La propuesta incluye modificaciones en la actual modalidad laboral, desde cambios en las indemnizaciones hasta las vacaciones. Y, entre esos temas, la habilitación del pago de ingresos a través de las billeteras virtuales.

Se trata de un tema que está en discusión hace tiempo, que enfrenta a las entidades bancarias tradicionales con las billeteras digitales. Y a días de que el Senado debata la posibilidad de habilitar el cobro de sueldo en cuentas CVU, la Asociación de Bancos Públicos y Privados -ABBAPPRA- volvió a presionar para mantener la exclusividad bancaria.

La entidad envió este viernes 5 de febrero una carta a la Senadora Patricia Bullrich y al presidente de Diputados, Martín Menem, pidiendo que se quite del proyecto oficialista el artículo 35 que equipara a las cuentas de pago (CVU) con las bancarias (CBU), y que no exige “a los primeros un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades financieras”.

Argumentan que la información de las entidades bancarias es de carácter público, “lo que permite a los depositantes conocer el destino de los fondos colocados y la situación financiera de las instituciones en las que operan, otorgando transparencia; circunstancia que no se verifica en el caso de los PSP”. Además, recuerdan que la ley vigente establece el cobro de haberes en entidades financieras, para proteger ingresos de carácter alimentario, promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema.

La respuesta por parte de las fintechs no demoró en llegar. “Hoy, el 75% de las transacciones en pesos ya tiene como origen y/o destino una CVU. Es decir, 3 de cada 4 movimientos de dinero en la Argentina ya pasan por billeteras virtuales, lo que implica que los argentinos ya eligieron dónde deciden usar su dinero”, argumentó Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, la wallet argentina con más de 5,5 millones de usuarios.

Además, explicó que todas las empresas Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) están reguladas y supervisadas por el BCRA. En relación a la seguridad, señaló que el 100% de los depósitos en billeteras virtuales está dentro del sistema bancario. La principal diferencia con los bancos es que las billeteras virtuales no prestan la plata de sus usuarios (intermediación financiera).

Por último, en cuanto a la “profundización de la exclusión financiera”, explicó que el tema es al revés: “Las billeteras fueron la puerta de entrada a servicios financieros para millones de personas que lograron abrir una cuenta virtual sin costo, fácil y acceder a mejores soluciones financieras”.

En diciembre pasado el conflicto ya se había reavivado, luego de la difusión de un duro comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA), en donde expresaban su rechazo porque los haberes se acrediten directamente en cuentas virtuales. En ese entonces, su principal fundamento fue en relación a la seguridad, ya que aseguraban que solo las entidades financieras reguladas por normas locales e internacionales pueden garantizar la integridad de los fondos.

En ese entonces, el sector fintech respondió negando que las billeteras digitales sean “inseguras” o una “banca paralela”. “Hoy, la seguridad está plenamente garantizada. Lo que está en discusión son los privilegios que la banca tradicional quiere mantener y la libertad de elección de millones de personas en la Argentina”, expresaron desde la Cámara Argentina Fintech, entidad que reúne a compañías como Mercado Libre, Ualá y Prex.

Los bancos aseguraban que el pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumentaría el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado. Del otro lado, el mundo fintech remarcó que no existe la “banca en las sombras” porque “todo está en el sistema financiero formal”, debido a que las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos y no “toman riesgos”.