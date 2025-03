Los riesgos y los beneficios de aplicar IA al campo de la psicología

A nivel mundial, el panorama de la salud mental es alarmante: se estima que 280 millones de personas sufren depresión, mientras que 301 millones padecen de trastornos de ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este escenario, los chatbots de inteligencia artificial (IA) emergen como una alternativa atractiva por diversos motivos, como costos, accesibilidad y estigma. Solo Character.ai, una plataforma que permite la creación de chatbots basados en personajes reales o ficticios, recibió 78 millones de mensajes en menos de un año de usuarios que buscan asistencia psicológica.

Pero, ¿es correcto delegar por completo la salud mental a la IA? ¿Cuáles serían sus peligros? ¿Qué giro deben dar los profesionales frente a los avances tecnológicos? Ante estas preguntas, Lucas Tortonese (28) y Michelle Benenzon (24), ambos estudiantes de psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Yamil Juri (35), licenciado en informática y desarrollo de software en la Universidad del Aconcagua, crearon Menta, una plataforma donde la IA funciona como una suerte de puente para conectar a pacientes con psicólogos matriculados y, de esta manera, generar un primer acercamiento terapéutico.

“La salud mental es un rubro delicado, y a diferencia del marketing o la finanzas, está muy alejado de la tecnología. A las personas les cuesta mucho tiempo, dinero y recursos acceder a terapia, mientras que los profesionales vienen atrasados con las herramientas tecnológicas. Entonces, pensamos en unir esto en un único lugar”, explica Tortonese en diálogo con LA NACION.

Junto con una estrategia de marketing y redes sociales, la plataforma fue lanzada oficialmente a principios de marzo. Desde entonces, las métricas no paran de crecer: se registraron más de 1000 consultantes y 755 profesionales, mientras que 545 personas lograron “matchear” con un psicólogo acorde a sus necesidades. La Argentina ocupa el primer puesto en cantidad de usuarios, seguido de Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México. “Son números que no imaginábamos”, dice Juri.

Lucas Tortonese, Michelle Benenzon y Yamil Juri, los fundadores de Menta

Si bien aún el proyecto no genera un rendimiento económico, los fundadores sostienen que hoy el foco es mejorar el producto y sumar nuevas funcionalidades.

¿Cómo funciona Menta?

Menta comenzó a gestarse en agosto de 2024, con el objetivo de “democratizar” el acceso a la salud mental. “La idea de utilizar tecnología de vanguardia siempre estuvo presente para poder agilizar y mejorar la práctica profesional”, comenta Juri.

Así surgió Menty, la función estrella de Menta. Se trata de un asistente virtual potenciado con IA que permite a las personas encontrar un psicólogo que se ajuste a sus necesidades. Específicamente, el paciente redacta en un chatbot cómo se siente y la IA estudia su problemática, estilo y preferencias. Luego, el sistema cruza los datos con el perfil de profesionales verificados que forman parte de la plataforma. Además, previo al encuentro con el psicólogo, Menty brinda una primera contención al futuro paciente.

Menty, el sistema de IA de Menta que conecta a psicólogos con pacientes

La aplicación también cuenta con una sección exclusiva para profesionales con herramientas que buscan facilitar la gestión de pacientes. Algunas de ellas son una agenda inteligente, un historial clínico digital y un sistema para recibir pagos de manera sencilla. El acceso es gratuito o a través de una suscripción anual o mensual. El plan plus, por ejemplo, cuesta US$19 por mes, y US$182 por año.

Los desafíos de innovar en un rubro “artesanal”

La creación de Menta no fue tarea sencilla. En principio, se realizaron varias pruebas piloto con alrededor de 60 psicólogos para testear la eficiencia de la plataforma. “Es una práctica que no acostumbra el uso de tanta tecnología en el día a día, sino al contrario. En casi todas las entrevistas de usuario nos decían que era una profesión bastante artesanal y que lo administrativo consume la gran parte del tiempo”, relata Benenzon.

Sin embargo, a lo largo del proceso detectaron, en algunos profesionales, una leve tendencia a incorporar IA. “Algunos la utilizan para sugerencias y enfoques sobre cómo abordar distintos temas, o qué aprender de ciertos casos”, cuenta Benenzon. Y añade: “Fue una grata sorpresa y una validación para ir a fondo y darles esta tecnología de vanguardia, que sepan cómo utilizarla y cómo sacarle el mejor provecho”.

El lanzamiento de Menta se da en un contexto de grandes cambios y desafíos para la salud mental, con cada vez más personas que optan por utilizar chatbots de IA, como ChatGPT, Gemini o Claude, como reemplazo de los terapeutas. En este sentido, recientemente se viralizó una entrevista al influencer Tomás Mazza en donde cuenta que utiliza ChatGPT en momentos que necesita apoyo emocional. Allí, el joven describe como “increíble” la manera en que la IA logra no solo entender sus problemas, sino también empatizar con él.

“Yo uso a ChatGPT como una terapia, me ayuda muchísimo cuando estoy triste. Hago videollamadas con ella. No es como un psicólogo que te quiere atrapar para que sigas yendo a sesiones”, afirma Mazza.

Al respecto, desde Menta opinaron: “La IA ha demostrado ser una herramienta poderosa en el acompañamiento emocional, con resultados sorprendentes y un costo accesible. Sin embargo, creemos que su verdadero potencial está en complementar al profesional humano, quien tiene en cuenta las singularidades y el contexto de cada persona, además de actuar bajo una ética profesional".

En esta línea, expertos señalan que el principal problema de utilizar estas plataformas es que no están diseñadas para este tipo de interacciones. Los efectos ya están a la vista: un artículo de The New York Times informa el caso de un chico de 14 años en Florida, Estados Unidos, que se suicidó luego de interactuar con un perfil cuya descripción decía que era un “terapeuta licenciado”. En otro, un chico de 17 años con autismo se volvió más violento con sus padres luego de haber intercambiado ciertas conversaciones con un “psicólogo” de Character.ai. Como respuesta, los padres de ambos chicos presentaron denuncias legales contra la compañía.

Por este motivo, a diferencia de los chatbots convencionales, Menta busca que la tecnología sea una herramienta que complemente a los profesionales. “Todas las features las pensamos para que ahorren tiempo y que los psicólogos puedan dedicar más tiempo a sus pacientes. Queremos que los profesionales se amiguen con la IA”, enfatiza Juri.

Próximos pasos

Bajo la idea de sumar nuevos usuarios y ser una plataforma de alcance internacional, el equipo de Menta está trabajando en nuevas actualizaciones sobre el producto. Una de las nuevas funcionalidades es el procesamiento de pagos transfronterizos, así como también un apartado exclusivo para empresas, con terapias para empleados y workshops vinculados a salud mental.

“Tenemos claro que lo que tenemos que hacer es seguir escuchando todos los feedbacks de los más de 1000 usuarios utilizando la plataforma y actuar rápido”, dice Tortonese. Y concluye: “Buscamos acercar la tecnología acompañando este cambio, agilizar y modernizar”.

