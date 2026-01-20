Pomelo levanta US$55 millones y acelera su expansión en la industria financiera

Pomelo levantó nuevamente capital: la startup argentina de infraestructura de pagos cerró una ronda Serie C por US$55 millones coliderada por Kaszek e Insight Partners, dos de los fondos de mayor peso en el ecosistema tecnológico.

Con este desembolso, la compañía alcanzó los US$160 millones recaudados desde su fundación en 2021 . Fundada por Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, emprendedores Endeavor destacados por el Foro Económico Mundial, Pomelo construyó una plataforma API-first, cloud-native, potenciada por inteligencia artificial y que procesa pagos directamente con sus socios Mastercard y Visa.

“Esta ronda consolida a Pomelo como una plataforma líder de infraestructura tecnológica financiera para América Latina, incluyendo Centroamérica y Caribe. Hoy operamos en todo el continente, procesamos miles de millones de dólares en volumen de pagos y logramos métricas de retención y satisfacción de clientes de clase mundial, señales claras de que Pomelo se consolida como un componente crítico para nuestros clientes y marca un cambio estructural frente a la infraestructura incumbente”, señaló Gastón Irigoyen, CEO y cofundador.

Pomelo fue reconocida entre las 100 tecnológicas más innovadoras del mundo Shutterstock

La compañía ya opera en prácticamente todo el continente y cuenta con más de 150 clientes corporativos, incluyendo bancos, grandes corporaciones y empresas líderes del ecosistema tecnológico como Santander, BBVA, Bancolombia, Western Union, Rappi, Astropay, Lulo, Stori, DolarApp, Nomad, Cocos Capital y Machbank, entre otros.

En los últimos dos años su facturación creció más de 250%, impulsada por la demanda de infraestructura escalable y adaptable a entornos regulatorios complejos.

De las tarjetas a nuevos rieles de pago

La nueva inyección de capital marca el inicio de una etapa orientada a ampliar su plataforma más allá de las tarjetas -el producto con el que nació- para avanzar hacia rieles de pago modernos, soluciones globales y herramientas de procesamiento potenciadas por inteligencia artificial.

Entre los desarrollos previstos figuran una tarjeta global nativa en stablecoins, servicios de tokenización, y sistemas de gestión de contracargos automatizados con IA.

“Pomelo está redefiniendo la infraestructura de pagos en América Latina. La visión del equipo fundador, la solidez de su tecnología, la calidad de la ejecución y la fuerte tracción con grandes actores del sistema financiero fueron claves para que decidiéramos coliderar esta ronda y redoblar nuestra apuesta por su crecimiento”, enfatizó Nicolás Szekasy, cofundador y managing partner de Kaszek.

En tanto, Deven Parekh, managing director en Insight Partners, afirmó: “Pomelo ha construido una infraestructura de pagos real a escala regional. Gastón y el equipo están ejecutando con velocidad y disciplina, y vemos a Pomelo consolidándose como una plataforma core a medida que América Latina moderniza los pagos y se expande hacia nuevos rieles”.