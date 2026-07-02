Trump ingresó US$1400 millones en criptomonedas en el primer año de su segundo mandato

Donald Trump es, sobre todo, un hombre de negocios. Y, si se valora estrictamente eso, las cosas le van muy bien al magnate de la construcción neoyorquino, a quien sus primeros pinitos en política acabaron llevándole, contra todo pronóstico, a la presidencia de Estados Unidos. El año pasado declaró ingresos por valor de más de US$1400 millones (unos 1228 millones de euros) procedentes de las empresas de criptomonedas de su emporio familiar, según el último informe con su declaración financiera anual difundido el martes por la noche.

El documento, de 927 páginas, revela que el año pasado obtuvo unos rendimientos procedentes de todas sus inversiones de cerca de 2200 millones, la mayor parte de los cuales procedieron de los negocios con activos digitales, criptomonedas y tokenización de activos. El rápido crecimiento del patrimonio financiero de la familia Trump en plena presidencia del patriarca alimenta las dudas sobre el posible conflicto de intereses desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Sus políticas a favor de la industria de los criptoactivos y los tejemanejes de sus hijos con estos negocios encienden las alarmas mientras su fortuna se dispara.

Trump respaldó “la idea de que los activos digitales y las tecnologías blockchain pueden revolucionar no solo el sistema financiero estadounidense, sino también los sistemas de propiedad y gobernanza en toda la economía”. Así lo dijo hace unos meses al crear un grupo de trabajo para impulsar esta industria, pese a que un par de años antes la denostaba.

La Casa Blanca ha querido despejar las dudas sobre posibles conflictos de intereses con un simple comunicado. La portavoz Anna Kelly declaró: “Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de intereses. El presidente Trump, con orgullo, convirtió a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas mediante decretos presidenciales”.

La información de la declaración anual relativa a 2025, presentada por el mandatario ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, revela que las empresas de Trump recibieron casi US$800 millones (700 millones de euros) de World Liberty Financial, una firma de criptomonedas que él, sus hijos Eric y Donald Jr., y Steve Witkoff, su gran amigo y mediador de la Casa Blanca en conflictos como los de Ucrania e Irán, cofundaron. El hijo de este diplomático, Zach Witkoff, es el primer ejecutivo de esa compañía.

(260515) -- WASHINGTON, 15 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 11 de mayo de 2026 de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos. (Xinhua/Li Rui) (jg) (vf) Li Rui - XinHua

La declaración patrimonial revela cómo el antiguo constructor ha pasado del ladrillo y los casinos a los activos digitales. Los ingresos de World Liberty, que el presidente comparte con miembros de su familia, incluyeron más de US$520 millones provenientes de la venta de criptomonedas, y otros US$250 millones por la venta de acciones de la compañía. El presidente declaró a su vez haber recaudado otros 635 millones por la venta de sus monedas con el meme de Trump a través de la compañía CIC Digital. A esto hay que sumarle los ingresos por la gestión de los campos de golf repartidos por medio mundo, urbanizaciones de lujo, complejos urbanísticos y rascacielos licenciados con su nombre.

“Estoy obteniendo ganancias porque el mercado de valores está subiendo. Todos están ganando”, dijo Trump este miércoles a preguntas de los periodistas en el aeropuerto para estrenar el nuevo avión presidencial, un lujoso Boeing 747 valorado en US$400 millones, que le regaló la monarquía de Qatar el verano pasado. El presidente explicó que no se “involucra” en la gestión de su patrimonio y aseguró que tiene “fondos que manejan el dinero”. Cuando los reporteros le preguntaron por las enormes ganancias del último año, el republicano justificó: “Gané mucho dinero antes de convertirme en presidente”.

El informe de casi mil páginas es una sucesión de miles de operaciones financieras de compraventa de acciones y títulos valoradas bajo un amplio rango de precios difícil de cuantificar. Entre las inversiones que figuran en el listado están Nvidia, Tesla, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Pepsico, ConocoPhillips, Paypal o AT&T, entre otras. Pero lo que más destaca son las ganancias por las criptomonedas. La información sobre el patrimonio digital de la familia Trump se conoce cuando bitcoin, la moneda digital de referencia, vive horas bajas. Esta semana ha caído hasta su mínimo en casi dos años por el temor a una subida de tipos. Precisamente, el presidente presiona para que la Reserva Federal rebaje al mínimo el tipo de interés.

No es fácil poner cifra al patrimonio de Trump porque mucho está en ladrillos y proyectos urbanísticos y hoteles repartidos por medio mundo. El magnate ha organizado sus tinglados empresariales bajo The Trump Organization, la clave de bóveda de su imperio que actualmente gestionan sus hijos Eric y Donald Jr. mediante un fideicomiso. Al no cotizar en Bolsa es más complicado cuantificar el valor de su fortuna, que se estima entre US$6500 y US$7500 millones, según los cálculos de Forbes y The New York Times. El índice de multimillonarios de Bloomberg calcula su patrimonio en 7600 millones.

Esas cifras indican que las criptomonedas se han convertido en un activo fundamental en sus finanzas, que ha transformado la fortuna del presidente en paralelo a la adopción de medidas para revertir las restricciones al sector de la Administración de Joe Biden y poner fin a las demandas contra algunas de las mayores firmas del sector, como Coinbase.

Los negocios del conglomerado de los Trump en activos digitales contrastan con las declaraciones que el patriarca hacía hace unos años sobre las criptomonedas y los token. El ocupante del Despacho Oval aseguró hace un par de años que el bitcoin “no es dinero” y criticó estos activos por ser “altamente volátiles y basados en la nada”. Además, recordó que los criptoactivos ayudaban a facilitar los mercados clandestinos ilegales. Dos años después es su fuente de riqueza favorita.

“Solo tenemos una moneda real en EE. UU., y es más fuerte que nunca”, escribió Trump en Twitter en 2019. “¡Se llama dólar de los Estados Unidos!”.

En su declaración de hace un año, por ejemplo, el republicano declaró ingresos de algo más de 57 millones por la venta de tokens en World Liberty, cifra que se ha multiplicado por nueve en la declaración de 2025. Según cálculos recientes de Reuters, la familia Trump en su conjunto ha ganado al menos US$2300 millones con proyectos relacionados con las criptomonedas desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Miembros de la familia del presidente estadounidense Donald Trump (a partir de la segunda persona, de izquierda a derecha): Tiffany Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, Barron Trump y la primera dama Melania Trump asisten al discurso del Estado de la Unión durante una sesión conjunta del Congreso CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente ha declarado también haber ingresado otras cantidades millonarias por diversos conceptos. Por ejemplo, US$80 millones por acuerdos con diversas empresas de medios de comunicación y otros 52 procedentes de la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros por parte de su empresa. Impulsadas, sobre todo, por acuerdos con socios de Oriente Próximo.

Relojes, una guitarra y una biblia

Las casi 1000 páginas de declaración incluyen otros datos que pueden ser polémicos. El diario británico Financial Times asegura, por ejemplo, que una de las empresas de criptomonedas beneficiadas por las políticas de la Administración, Coinbase, donó dinero al fondo de investidura de Trump y para la construcción de su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Los documentos revelan a su vez que la compañía Meta pagó US$24,5 millones al proyecto de la biblioteca que lleva el nombre del mandatario. Otra tecnológica, Alphabet, abonó 22 millones destinados al salón de baile.

Trump también se lucró con su imagen de marca. Obtuvo US$4,7 millones en derechos por los relojes de la marca Trump; 1,9 por el libro Save America; US$591.000 por otro libro, Letters to Trump (Cartas a Trump); US$67.634 por zapatillas deportivas y perfumes, y US$35.920 por una guitarra. También recaudó algo más de US$208.000 por la Biblia God Bless the USA (Dios bendiga Estados Unidos), cuyo título tomó de la balada del cantante country Lee Greenwood. Esa canción sonaba en los mítines del republicano en 2024, cuando el entonces candidato a la presidencia subía al escenario ante sus seguidores.

La Casa Blanca ha negado cualquier posible conflicto de intereses de Trump. Su portavoz, Anna Kelly, ha afirmado este martes que “ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás” en él. Kelly ha reconocido luego que Trump ha utilizado los “decretos presidenciales” para convertir “con orgullo” al país norteamericano “en la capital mundial de las criptomonedas”.

“Todas las acciones del presidente Trump y su Administración se toman en el mejor interés del pueblo estadounidense, y cualquier supuesto periodista que afirme lo contrario está repitiendo la misma narrativa falsa y desgastada que los demócratas y los medios tradicionales han estado impulsando durante una década”, ha asegurado la portavoz.

Desde el retorno de Trump a la presidencia, la Casa Blanca ha reiterado que el republicano ha renunciado a la gestión de su emporio económico al cederla a dos de sus hijos. Sin embargo, el presidente no se ha desprendido de sus activos ni los ha situado bajo supervisión independiente. Sus críticos le han acusado con frecuencia de utilizar su poder para favorecer sus intereses económicos, ya que su extenso imperio empresarial sigue en manos de sus familiares y opera en ámbitos que se solapan con las políticas presidenciales. El presidente sigue siendo el beneficiario de los activos del fideicomiso que recibe los ingresos de las empresas de su familia.

La familia Trump también cuenta con negocios inmobiliarios AP

Si bien las criptomonedas son ahora, con diferencia, la principal fuente de ingresos del mandatario, sus negocios tradicionales, en particular los campos de golf y los complejos turísticos, siguen también generándole beneficios millonarios.

En su declaración, Trump ha informado a su vez de un aumento del 15% de los ingresos de sus instalaciones de golf y complejos turísticos, que superaron los US$500 millones en 2025. Los mayores incrementos se registraron en los clubes donde el presidente ha pasado mucho tiempo desde su investidura.

Los ingresos de su club Mar-a-Lago en Florida, al que Trump ha apodado la Casa Blanca de Invierno, se dispararon de US$50 millones en 2024 a US$77 un año después, mientras que los ingresos de su club de golf en la cercana West Palm Beach aumentaron un 27%. Los beneficios del campo de golf de Trump en Los Ángeles, en cambio, disminuyeron el año pasado. El republicano recibió en abril a los ganadores de su segundo concurso anual de monedas con memes en Mar-a-Lago.

Por el contrario, los beneficios de los negocios inmobiliarios de Trump experimentaron un crecimiento menos espectacular. El presidente ha declarado ingresos en una docena de importantes proyectos en ese sector, principalmente participaciones en edificios que construyó o adquirió hace décadas. La declaración no proporciona cifras específicas de alquiler para propiedades como la Torre Trump en Nueva York, sino rangos de ingresos. Para la mayoría de esas propiedades, ese rango fue en 2025 igual o inferior al que Trump declaró una década antes.

Un portavoz de la empresa familiar Trump, la Organización Trump, ha asegurado que “la amplitud y profundidad de esta declaración [del presidente] subrayan aún más nuestro compromiso con la transparencia. Con casi 1000 páginas, representa uno de los informes de divulgación financiera más completos jamás presentados y demuestra un nivel de transparencia financiera sin precedentes en la historia presidencial”.

Don Fox, exdirector interino de la Oficina Federal de Ética, que supervisa las normas éticas para los empleados federales y revisa las declaraciones financieras, incluidas las de Trump, ha explicado a la agencia Reuters que los presidentes y vicepresidentes están exentos de las leyes de ética que prohíben los conflictos de intereses entre los empleados del poder Ejecutivo.

Sin embargo, puntualiza, “todos los presidentes de la era posterior al Watergate han gestionado sus finanzas como si estuvieran sujetos a conflictos de intereses”. “Con Trump, esas normas simplemente han desaparecido por completo”, asegura el funcionario. El republicano, continúa, “pone de relieve mejor que nadie la necesidad de implementar reformas éticas adicionales. Creo que, en términos legislativos, una medida que se podría tomar sería limitar el tipo de inversiones que él y el vicepresidente pueden tener”.