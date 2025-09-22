Un partido político japonés nombró a una inteligencia artificial como su nuevo líder

Las noticias sobre la implementación de la inteligencia artificial en distintos ámbitos no dejan de multiplicarse. Hace unos días, un país del noreste asiático fue noticia tras anunciar una medida insólita: una IA será la nueva líder de un partido político.

El anuncio lo hizo Koki Okumura, doctorando en investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad de Kioto, quien había ganado los comicios internos del partido Camino al Renacimiento y obtenido así el cargo de líder. Sin embargo, en una conferencia de prensa a inicios de la semana pasada sorprendió con otra decisión: “El nuevo líder será una IA”, afirmó.

La agrupación fue creada en enero por Shinji Ishimaru, exalcalde de Akitakata (una ciudad de 26.000 habitantes en el oeste de Japón) y segundo en las elecciones a gobernador de Tokio en 2024. Ishimaru renunció después de no conseguir escaños en las elecciones al Senado de este año.

Okumura explicó a CNN que imagina un futuro en el que la IA asuma todos los procesos de toma de decisiones relacionados con las operaciones del partido. No obstante, la normativa electoral japonesa exige que los candidatos sean ciudadanos, por lo que esta inteligencia artificial no podrá postularse a cargos públicos.

En diálogo con el mismo medio, añadió: “Creo que tiene el potencial de lograr resultados con mayor precisión que los humanos. Este enfoque nos permite considerar cuidadosamente voces que a menudo son ignoradas, creando potencialmente un entorno más inclusivo y humano para la participación política”.

La IA, además, estará representada por un avatar con forma de pingüino, en alusión al aprecio de los japoneses por los animales.

¿Una nueva tendencia?

Japón no es el primer país en experimentar con inteligencia artificial en el gobierno. Hace unas semanas, Albania —en el sudeste de Europa— fue noticia por un anuncio similar: el primer ministro, Edi Rama, presentó a una ministra generada por IA.

La funcionaria virtual fue bautizada como Diella

La funcionaria virtual fue bautizada como Diella (que significa “sol” en albanés). No existe físicamente, pero tendrá a su cargo las decisiones sobre licitaciones de contratación pública, con el objetivo de que estén “100% libres de corrupción” y que el manejo de fondos públicos sea “perfectamente transparente”, según informó AP. La novedad se dio a conocer durante la conformación del cuarto gobierno consecutivo de Rama.

Según expertos, Albania enfrenta problemas estructurales de corrupción en contrataciones públicas, vínculos político-empresariales y baja confianza institucional. Rama, que lleva más de una década en el poder, busca encaminar al país hacia la adhesión a la Unión Europea, que exige altos estándares en materia de transparencia. La ministra virtual, de acuerdo con The Guardian, evaluará cada licitación y determinará objetivamente los méritos de cada empresa.