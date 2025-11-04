Cómo será la apertura del primer Decathlon Argentina

La cadena francesa de ropa deportiva Decathlon inaugurará su primer local en la Argentina el próximo 8 de noviembre en el complejo Al Río, Vicente López, un evento que marca el regreso de la marca al país tras una breve experiencia hace dos décadas en el centro comercial Soleil de San Isidro.

La apertura de Decathlon en la Argentina

Se espera gran afluencia de público, atraída por la promesa de calidad y precios accesibles. El Grupo One impulsa el retorno de Decathlon al país, con una inversión proyectada superior a los US$100 millones y la creación de 750 empleos directos. En agosto, la empresa inició un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 puestos laborales.

El local se encuentra en el complejo Al Río, en Vicente López, en un espacio de 3000 metros cuadrados, fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del Carrefour que se encuentra justo al lado.

Para celebrar su inauguración, la cadena francesa ofrecerá beneficios especiales, donde los primeros 300 visitantes recibirán gift cards con valores entre $40.000 y $400.000, que podrán utilizarse ese mismo día y, adicionalmente, las primeras 500 compras recibirán un souvenir exclusivo. La apertura contará con espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos para todas las edades.

Los productos que ofrecerá Decathlon en su nuevo local

Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos disponibles en Europa y el resto del mundo. El catálogo incluirá marcas propias reconocidas globalmente, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La oferta abarcará desde opciones para deportistas principiantes hasta productos especializados para atletas de alto rendimiento. La variedad de productos busca satisfacer las necesidades de todos los deportistas, desde aficionados hasta profesionales.

Precios de referencia en Uruguay

Aún no se conoce la lista de precios específica para Argentina. No obstante, se pueden tomar como referencia los precios de Decathlon en Uruguay:

Remeras de hombre: entre $10.915,53 y $141.901,87 (pesos argentinos).

Short deportivo de hombre: entre $12.734,78 y $94.601,25 (pesos argentinos).

Zapatillas para hombre: entre $24.741,86 y $241.960,88 (pesos argentinos).

Remeras de mujer: entre $12.370,93 y $54.577,64 (pesos argentinos).

Short deportivo de mujer: entre $12.734,78 y $60.035,41 (pesos argentinos).

Zapatillas para mujer: entre $12.734,78 y $473.448,54 (pesos argentinos).

Ropa para niños: entre $8.441,33 y $200.022,83 (pesos argentinos).

Zapatillas para niños: entre $22.020,86 y $69.732,73 (pesos argentinos).

Estos precios son orientativos y pueden variar debido a la coyuntura económica e impuestos aplicados en Argentina. Los consumidores esperan que los precios en Argentina sean competitivos y accesibles.

Plan de expansión nacional

La inauguración en Vicente López es el primer paso de un plan a cinco años para consolidar una red nacional de tiendas. Se espera la apertura de un segundo local en el Abasto Shopping a mediados de 2026. Adicionalmente, se proyecta una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping para el segundo semestre del mismo año. Este plan de expansión demuestra el compromiso de Decathlon con el mercado argentino.

