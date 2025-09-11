A qué isla paradisíaca llegará Aerolíneas Argentinas con su nueva ruta directa

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la incorporación de un nuevo destino internacional en el Caribe para la próxima temporada de verano. La compañía aérea estatal operará vuelos sin escalas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia un reconocido centro turístico, una decisión que amplía su oferta de conectividad internacional.

Cuál es el nuevo destino de Aerolíneas Argentinas

La aerolínea de bandera volará hacia la isla holandesa de Aruba, un destino ubicado en el mar Caribe. “Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta”, marcó Aerolíneas Argentinas.

El texto agrega: “La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales”.

Cuáles serán las frecuencias y desde qué ciudades partirán los vuelos

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero del próximo año. Según comunicó la línea aérea estatal a LA NACION, el esquema de vuelos se organizará con una combinación de rutas para conectar los tres puntos de partida en la Argentina.

El cronograma de la nueva conexión es el siguiente:

Tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, que operará los días viernes.

Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, programado para los días jueves.

Habrá tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba Gonzalo Gacitua - Shutterstock

Cuánto costarán los pasajes

La compañía aérea informó sobre una tarifa especial de lanzamiento para esta nueva ruta. El valor promocional será de US$799, más los impuestos correspondientes, para un pasaje de ida y vuelta.

Este precio inicial se aplicará para las salidas desde cualquiera de las tres ciudades argentinas que forman parte de la operación. Los pasajeros podrán acceder a esta tarifa tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba y Mendoza.

La línea aérea detalló el marco comercial de esta decisión. “La compañía implementa promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”.

La isla registra una temperatura media de 28 grados y promete 360 días de sol al año fokke baarssen

Cómo es Aruba, la “isla feliz” del Caribe

Aruba es una pequeña isla caribeña que forma parte del Reino de los Países Bajos. Posee sus propias leyes, su moneda oficial y su lengua, el papiamento, aunque el inglés tiene un uso extendido.

Anclada en el mar Caribe, con 180 kilómetros cuadrados de superficie total, la isla promete 360 días de sol al año. Registra una temperatura media de 28 grados, vientos refrescantes, playas de arena blanca y agua cristalina. Una de sus ventajas geográficas es su ubicación fuera de la zona de huracanes.

Aruba es una isla caribeña que forma parte del Reino de los Países Bajos User - Google Maps

La isla tiene un bajo índice de criminalidad y es considerada uno de los lugares más seguros del Caribe. Al este se encuentran otras dos islas holandesas de gran atractivo turístico: Curazao y Bonaire. Si bien el territorio no forma parte de la Unión Europea, todos los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte holandés y gozan de los mismos derechos que los ciudadanos europeos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.