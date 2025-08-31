Viajar con poco dinero: revelan cuáles son las aerolíneas de EE.UU. que ofrecen los mejores descuentos en 2025

Encontrar vuelos baratos en Estados Unidos se vuelve más sencillo gracias a un nuevo análisis que revela cuáles son las aerolíneas con las tarifas más competitivas. El estudio, que examinó el mercado de 2025, encontró que los viajeros pueden obtener descuentos de hasta un 90% si saben donde buscar.

Cuáles son las aerolíneas con los mejores descuentos de 2025

De acuerdo con el último análisis de Going, que recopiló datos de todas las aerolíneas que operan en Estados Unidos durante los últimos 12 meses, se determinó un top 6 de las compañías que ofrecen no solo los mejores descuentos en sus tarifas promedio, sino también promociones frecuentes.

La inteligencia artificial de Google ayuda a buscar destinos y vuelos baratos (Unsplash)

Las aerolíneas mejor calificadas son:

Southwest

American Airlines

United Airlines

Delta Air Lines

JetBlue Airlines

Alaska Airlines & Hawaiian

El análisis, que revisó más de 80.000 ofertas en 200 aeropuertos de Estados Unidos en el último año, determinó que las aerolíneas más convenientes no solo ofrecen las tarifas promedio más bajas, sino también descuentos frecuentes.

Según Going, las ofertas encontradas representaron un ahorro de entre 30% y 90% sobre las tarifas habituales, con un promedio de 45%. La empresa indicó que estas promociones son las más fiables y sustanciales del mercado.

Cuáles son los aeropuertos con mejor relación calidad-precio

Con base en el precio promedio de oferta más bajo, tres aeropuertos de Estados Unidos se destacaron durante el último año por sus vuelos regionales:

Evita las temporadas altas para viajar en avión (Unsplash)

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC): precio promedio de oferta US$146 ( 45% de descuento)

( de descuento) Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA): precio promedio de oferta US$151 ( 46% de descuento)

( de descuento) Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL): precio promedio de oferta US$153 (47% de descuento)

Entre los factores que provocaron que estas terminales aéreas ofrecieran los precios más bajos del país, se debe a que el aeropuerto de Salt Lake City mostró un rápido crecimiento en la demanda de vuelos, así como la incorporación de más aerolíneas. Mientras que Tampa tuvo una expansión millonaria, además de que ha crecido la competencia entre las líneas aéreas de bajo costo.

En el caso de los mejores aeropuertos de Estados Unidos con la mejor relación calidad-precio a nivel internacional se encuentra:

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO): precio promedio de oferta US$418 ( 48% de descuento)

( de descuento) Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR): precio promedio de oferta US$438 ( 52% de descuento)

( de descuento) Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK): precio promedio de oferta US$442 (52% de descuento)

Los aeropuertos con más ofertas en EE.UU.

Going detalló que los aeropuertos con amplias redes internacionales, con recientes mejoras en infraestructura y expansión de rutas (en curso) mostraron la mayor cantidad de ofertas en vuelos internacionales, incluso, ofrecieron un promedio de seis o más descuentos semanales, con descuentos entre 30% y hasta 90% sobre sus tarifas habituales.

Aerolíneas en Estados Unidos ofrecen hasta 90% de descuento en vuelos (Pixabay)

Estas son las terminales aéreas y los mejores precios que registraron en promedio durante los últimos 12 meses:

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK), la mejor oferta: de Nueva York a Florencia, Italia, por US$344 ( 63% de descuento) con ITA Airways.

( de descuento) con ITA Airways. Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS), su mejor oferta: vuelo de Boston a Mykonos, Grecia, por US$468 ( 52% de descuento) con British Airways.

( de descuento) con British Airways. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), su mejor oferta: vuelo de Los Ángeles a Tulum, México, por US$271 (56% de descuento) con American Airlines.

Aunque no todos los aeropuertos son iguales en cuanto a volumen de operaciones, Going encontró que tres terminales aéreas del país fueron los que registraron la menor cantidad de vuelos regionales durante el último año: en primer lugar se ubica el de Baltimore/Washington (BWI), seguido del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH) y por último aparece el de Chicago Midway (MDW).