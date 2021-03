Álvarez Agis: “El acuerdo con el FMI fue una mala política económica, no un delito”

El exviceministro de Economía de Axel Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, se refirió hoy a la querella penal que impulsa el Gobierno contra exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri por la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que, si lo llaman a declarar, para él el acuerdo no constituyó un delito, sino que se trató de una mala política económica.

Álvarez Agis hizo estas declaraciones en un seminario por teleconferencia del que participó también el exministro de Hacienda de Macri, Hernán Lacunza, titulado “Los dilemas económicos en un año electoral”, y que fue organizado por Quinquela Asset Management.

Consultado por LA NACION, Álvarez Agis confirmó sus dichos y dijo que hay que dejar de judicializar las políticas económicas. “Las políticas económicas se juzgan en las urnas y yo creo que Macri pierde por el acuerdo. En este sentido, hay que discernir entre lo que es una mala política económica y lo que es corrupción. Si me llaman a declarar por esto para mí no es delito”, afirmó.

“Me parece una locura de los dos lados de la grieta. Me hubiera gustado la misma solidaridad con la causa dólar futuro. Jugamos a la autodestrucción. Con estos criterios, todo es judicializable”, agregó, y dijo que, por ejemplo, el día de mañana alguien podría ir a la justicia por el proyecto de Sergio Massa que busca que los que cobran hasta $150.000 no paguen Ganancias porque favorece a un grupo de personas.

En cuanto al acuerdo con el FMI en sí, dijo que, en su opinión, fue “un desastre”, pero, “a lo sumo una mala política económica y no un delito, salvo que se descubriera que se recibió dinero a cambio, lo que sería un hecho de corrupción”.

Y continuó diciendo que las implicancias de episodios como esta querella y la causa dólar futuro son que el próximo ministro “va a tener que ser Alibaba”, en referencia a lo que tendría que pagar de honorarios de abogados.

“Yo ahora tengo una consultora privada, pero no puedo ni imaginarme cuánto me saldría un abogado porque a Bonadio se le ocurrió que fui parte de una operación con una ganancia de $6000 millones. ¿Cuánto me va a cobrar? Es una locura que un ministro en vez de pensar en firmar o no un acuerdo tenga que estar pensando en si va a pasar dos años dando vuelta por tribunales por eso”, añadió.

Por último, insistió en que a la política económica la juzga la gente y que la judicialización es un error “de ambos lados de la grieta”.