Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos para este miércoles 11 de marzo

Este miércoles 11 de marzo, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) sigue con el cronograma de pagos dispuesto para el tercer mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros.

En marzo, los beneficiarios de prestaciones sociales experimentan una actualización en sus haberes. Se trata de un ajuste del 2,88%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante enero pasado (2,9%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.

Las prestaciones sociales de la Anses reciben un aumento de 2,8% en marzo ANSES

El despliegue de pagos de la jornada incluye a diversos grupos beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comienzan hoy junto a la Asignación Universal por Hijo y las Pensiones No Contributivas. El resto de las prestaciones sociales, tales como la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Pago Único y la Prestación por Desempleo, siguen su propio calendario oficial distribuido a lo largo de las semanas restantes de marzo hasta completar el ciclo mensual.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran las fechas feriadas y no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este miércoles 11 de marzo

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para esta jornada:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 2.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 9 de marzo al 10 de abril.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 10 de marzo al 10 de abril.

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.