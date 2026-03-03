Las Becas Progresar constituyen una herramienta de incentivo estudiantil que distribuye la Secretaría de Educación para la finalización de los estudios obligatorios, superiores, e incluso para el inicio de la vida laboral; y quienes deseen saber cuál es el monto de las Becas Progresar en marzo 2026 pueden consultar la cifra, según la línea del programa.

Según detalla el Ministerio de Capital Humano en su sitio oficial, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional.

Cuál es el monto de las Becas Progresar en marzo 2026

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

En marzo, el monto de las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000.

Para solicitar la beca, los ingresos mensuales más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la ley 13478.

Esta herramineta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Hay tres líneas de acción: Progresar Obligatorio (dirigido a estudiantes que deben completar su educación primaria y secundaria), Progresar Superior (orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, universitarias y Progresar Enfermería) y Progresar Trabajo (diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente).

El pago se efectuará en la cuenta bancaria o billetera virtual informada en la inscripción.

El monto de la beca varía según la línea del programa Archivo

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial: