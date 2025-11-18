Anses: de cuánto es la PUAM en diciembre de 2025 con el aumento oficial, el bono y el aguinaldo

Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), tienen en diciembre un incremento del 2,34%, en línea con el más reciente índice de inflación.

En el último mes del año, a la liquidación mensual se suma el bono extraordinario, según el caso, y la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente a diciembre.

La cifra exacta de la PUAM en diciembre de 2025 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La actualización mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en diciembre de 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

(PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5 Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para jubilados y pensionados se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.

Cómo se distribuye el bono a jubilados en diciembre de 2025

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Así es la distribución del bono previsional en diciembre Shutterstock

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.