Anses: denuncian trabas y demoras para jubilarse y hacer otros trámites

Períodos en los que no se otorgan turnos para hacer trámites presenciales, como el de la solicitud de una jubilación o pensión, y deficiencias y demoras en los servicios de atención virtual: esos son, a grandes rasgos, los motivos por los que grupos de abogados previsionalistas elevan reclamos a la Anses, ya desde hace meses. Hubo notas con la exposición de los problemas dirigidas a las autoridades del organismo, una reunión con funcionarios, protestas en la calle y, ahora, se preparan acciones judiciales para ser presentadas en caso de no haber cambios en lo inmediato. El reclamo será que se ordene garantizar y regularizar la atención por parte del organismo de la seguridad social, que dirige Fernanda Raverta.

En concreto, la presentación de acciones colectivas en la Justicia para demandar que se reestablezcan servicios es un paso que decidió dar la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), según un comunicado emitido por la entidad. "Se resolvió eso por la falta de respuestas y, fundamentalmente, por la falta de asignación de turnos para poder hacer trámites", explicó a LA NACION el presidente de esa entidad, José Luis Lassalle, quien puntualizó que las demoras provocan un daño económico a quienes tienen el derecho a jubilarse.

El ingreso previsional de quien solicita el alta de su prestación, de hecho, se calcula a partir de la fecha en que el afiliado al sistema consigue el turno para iniciar el trámite. Por eso, la falta de asignación de fechas para empezar las gestiones hace que se pierda el derecho a parte del dinero que correspondería que llegue al bolsillo de los nuevos jubilados. Además, los montos retroactivos -es decir, los que corresponden a los haberes devengados desde el momento en que se obtiene el turno hasta que efectivamente se cobra por primera vez la prestación- no tienen ninguna actualización, con lo cual sufren la erosión que provoca la inflación. Cuanto mayor sea la demora, mayor el perjuicio.

La reunión de la federación en la que se decidió preparar acciones judiciales tuvo la participación de 69 entidades asociadas, de diferentes lugares del país. Y se hizo solo para considerar la situación de los abogados previsionalistas, que dicen verse afectados por la falta de servicios o por las demoras en las unidades de atención (UDAI) de la Anses.

A principios de febrero, representantes de la FACA tuvieron una reunión con funcionarios, en la que expusieron las dificultades para acceder a turnos de atención presencial del organismo, que el año pasado otorgó solo la mitad del número de altas de jubilaciones, en comparación con la cantidad que se había dado en los años anteriores. Según un comunicado emitido entonces por la entidad de profesionales, desde la Anses se les dijo que en la gestión estaban dedicados a tratar de solucionar esas cuestiones, pero que no podían darse respuestas inmediatas.

Esta semana, según dijeron a LA NACION varios abogados y usuarios particulares,se habilitaron turnos para ir a las UDAI a hacer trámites presenciales, mientras que en los días anteriores no se conseguían. Pero, según advirtieron varios profesionales, hay que tener en cuenta que si se saca un turno en estos últimos días de febrero, por cuestiones normativas (vinculadas al inicio de la vigencia de la nueva ley de movilidad previsional) se obtendrá un haber inicial inferior respecto del que resultará si la gestión se inicia en marzo. En todo caso, señaló Lassalle, se seguirá con atención qué ocurre en los próximos días en relación con los turnos.

"Los profesionales del derecho denunciaron que, pese a ser considerada esencial la actividad del organismo, la Anses no da respuesta a un colectivo tan vulnerable como los adultos mayores, ni aun por medios virtuales, debido a las diversas trabas que coloca para obtener un turno y tramitar un beneficio de la seguridad social", señala el escrito que difundió la FACA, que agrega que hay un "destrato" de parte del personal del organismo hacia los abogados que, en algunos casos, llegó "a tales extremos que se denunciaron hechos de abuso policial".

Con respecto a la atención virtual que se ofrece desde la página del organismo para diferentes trámites, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que está fuera de la FACA) le envió la semana última una nota a Raverta, en la que se describen las "serias dificultades" que existen a la hora de querer hacer gestiones.

Uno de los aspectos cuestionados es que, cuando los abogados o los afiliados al sistema requieren ser atendidos en forma virtual, los operadores que del otro lado responden en nombre de la Anses no se identifican, y "en numerosos casos ejercen la facultad de cerrar el trámite de manera discrecional y arbitraria, sin dar mayores precisiones". Además, se señala, no hay plazos para las respuestas, que muchas veces tardan semanas o meses.

En la nota firmada por Eduardo Awad, presidente del colegio porteño de profesionales del derecho, también se indica que, en casos en que la jubilación requiere el uso de una moratoria, no se fija la fecha en que se presenta la atención virtual como la correspondiente a la adquisición del derecho (para que, desde entonces, cuente el período del pago retroactivo), sino que se considera que esa adquisición del derecho ocurre cuando se envía el plan del pago de la deuda de la AFIP, algo que "demora meses en la mayoría de los casos".

A las quejas, se suma el hecho de que, según los abogados representados en el Colegio, los diferentes operadores de la Anses no aplican los mismos criterios ante algunas solicitudes; algunos aceptan ciertos trámites y otros no. Y hay determinadas gestiones que no es posible hacer de manera virtual, aun cuando ya pasó casi un año desde el inicio del aislamiento obligatorio (que determinó en un primer momento el cierre total de las oficinas de la Anses y, luego, una apertura gradual y con pocos turnos asignados, a la par de la ampliación progresiva del listado de trámites virtuales).

Tras una descripción de las dificultades (que también alcanzan a quienes quieren hacer sus trámites sin mediación de un abogado), la nota califica la situación como de una "gravedad inusitada", por el "estado de indefensión de miles de personas mayores".

"Creo que es importante el rol que está cumpliendo el abogado en este momento. Impulsando acciones para defender los derechos de los ciudadanos, que se ven impedidos de hacer trámites ante el organismo hace casi un año -afirma la abogada previsionalista Andrea Falcone-; la virtualidad es bienvenida, porque es y será una modalidad de tramitación, pero debe funcionar en el marco normativo de la tramitación presencial, con tiempos máximos de respuesta, con la posibilidad de recurrir las resoluciones y con la identificación del operador que atiende, entre otras cosas".

Tal como ya informó LA NACION, durante al año pasado el número de altas de jubilaciones se redujo fuertemente: hubo 115.196 nuevos jubilados, contra el promedio anual de 237.125 del período de 2017 a 2019 según datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social. En todos esos años fue similar la proporción de personas que accedieron a una jubilación tras ingresar en una moratoria de aportes (alrededor del 60% del total de las altas incluyó esos planes de pagos).

