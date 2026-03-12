“Argentina Week”: elogios a la gran apuesta oficial y el “ruido” que se coló en los pasillos

NUEVA YORK.- Dos ejecutivos de una compañía petrolera conversan animadamente fuera de un salón del Bank of America y resaltan la “magnitud” de la “Argentina Week”, que congregó a unos 400 empresarios. “Vengo hace muchos años a Nueva York y nunca había visto algo así”, afirma uno. Cerca, en una mesa redonda, un ejecutivo del sector de infraestructura scrollea su celular con el crítico comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la embestida de Javier Milei contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate-Aluar).

“El comunicado no sirve para desescalar la pelea, pero tampoco se podían quedar en el molde. [Milei] fue muy duro”, evaluó el ejecutivo, que rápidamente le muestra la noticia a un colega en la mesa. “¿Qué iban a hacer? También hay que estar en los zapatos del que le toca quedar en una pelea con el Presidente", suma.

Javier Milei y Karina Milei, junto a gobernadores, en Nueva York @alfredocornejo

Los cuatro días de la primera edición de la “Argentina Week”, una gran apuesta del Gobierno para cautivar a inversores en Nueva York, pasaron entre los elogios de los empresarios al nivel del evento y el desafío que se abre a partir de ahora para capitalizarlo, al indudable malestar que generó en muchos ejecutivos el ataque de Milei en su discurso en un salón abarrotado del piso 15 de la sede del JP Morgan.

“No me siento identificado con las palabras del Presidente, para nada”, señaló un importante ejecutivo de una empresa automotriz en un cocktail organizado por el Citi en su sede en Tribeca. El discurso desencadenó un fuerte comunicado de la UIA, que manifestó su “profundo malestar y preocupación” y denunció un “agravio injusto”.

Alejandro Bulgheroni y los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Manuel Adorni, en la "Argentina Week" Prensa Ministerio de Salud

“Lo de la UIA era previsible, pero siento que es momento de parar la pelota y mirar para adelante, dar vuelta la página. Ya todos saben cómo es Javier”, dijo a LA NACION un representante de uno de los principales bancos del país.

El embate del Presidente contra los “empresarios prebendarios” se coló -ineludiblemente- en charlas de pasillo de cada encuentro que rodeó la “Argentina Week”, ya sea en el JP Morgan, el Bank of America y el consulado argentino como en los cocktails del Citi y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el miércoles, en la sede de Microsoft en Times Square.

“No era el ámbito para hacerlo, sobre todo cuando estás viniendo a otro país a cautivar inversores”, dijo otro ejecutivo del rubro tecnológico. “Pero más allá de esto, que obviamente generó ruido, el evento en sí fue muy bueno. Haber juntado a tantas personas del peso específico que hubo es sensacional, y ahora está en nosotros aprovecharlo”, añadió, luego de salir de un panel sobre Vaca Muerta que congregó a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; Harold Hamm, fundador y CEO de Continental Resources, y Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

La sede del Bank of America, en el segundo día del "Argentina Week" Guillermo Idiart

También se inmiscuyó en las charlas de los días neoyorquinos la polémica que rodeó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. En el Gobierno intentaron minimizarlo. “Era un no tema. Los inversores no estaban mirando eso”, dijeron, y mostraron su satisfacción con el evento. Muchos lo catalogaron de “histórico”, “inédito” y “punto de inflexión”, y esperan repetirlo en 2027.

Para algunos empresarios el “ruido” se amplificó por el rol de Adorni en la “Argentina Week”, que mantuvo sin alteraciones. Dio el discurso inaugural el lunes en el consulado, otro de cierre el miércoles en la sede del Bank of America -con su mujer, Bettina Angeletti, sentada en primera fila- y el mensaje inicial durante el evento de IDEA en el consulado, este jueves. Al jefe de Gabinete se lo vio incómodo con la situación, ante la creciente repercusión del escándalo en la Argentina.

Manuel Adorni, en el cierre de la Argentina Week

Por otra parte, otros que también destacaron la iniciativa del Gobierno pusieron especial énfasis en el respaldo de 11 gobernadores que viajaron hasta Nueva York para participar. “Esas señales de consenso político son otra de las cosas que miran con atención los inversores, no solo las reformas y la desregulación que ha hecho el Gobierno y que también son muy importantes”, evaluaba un empresario del sector del agro.

¿Dudas sobre cómo seguirá el rumbo? “Hay bastante consenso en que éste es el camino, el tiempo dirá si habrá estabilidad a largo plazo, que en general ha sido el gran déficit de la Argentina", amplió.

Entre los gobernadores la evaluación también fue positiva. “Veo que están todos los planetas alineados para que la Argentina sea un país petrolero y que nos vaya bien. La buena gobernanza y las condiciones de previsibilidad garantizan este tipo de cosas”, señaló a LA NACION el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, antes de escuchar a Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy (PAE); a Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, y a Horacio Marín, presidente CEO de YPF.

La "Argentona Week" reunió a unos 400 empresarios y varios funcionarios en Nueva York Guillermo Idiart

“El balance es satisfactorio en varios planos. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, y considero más relevante en términos políticos, fue la presencia de 11 gobernadores. Su participación no solo contribuyó a transmitir una imagen de mayor cohesión respecto del mensaje y del rumbo de la Argentina, sino que también da cuenta de un cambio más estructural en la economía del país”, evaluó Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, que estuvo presente en Nueva York.

Se trató de gobernadores que plantean “una agenda centrada en la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la productividad, la mejora del clima de negocios, la generación de confianza y la competitividad”, entre otros ejes que mencionaron y que “resultaban impensados en la agenda de muchas provincias hace solo algunos años”, dijo a LA NACION.

Desde el sector agroindustrial, Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro, destacó el potencial competitivo del país y el impacto positivo que pueden tener otras inversiones estratégicas. “Hoy volvimos a hablar de competitividad, de competir con el mundo. Hay un cambio de época, las empresas están pensando cómo pueden ser más competitivas”, señaló en el consulado argentino este jueves.

Si bien la “Argentina Week” contó la presencia de varios empresarios norteamericanos -incluso de funcionarios de la administración de Donald Trump- y de otros países, algunos hicieron una observación sobre la gran cantidad de argentinos que participaron. Algunos de ellos, claro, de empresas con presencia global, como Globant. “Hay que darle continuidad y seguir ampliándolo. Fue una vidriera espectacular”, remató otro ejecutivo tras escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo.