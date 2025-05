Arriazu dijo que la Argentina tiene que sumar US$100.000 millones de reservas

El economista Ricardo Arriazu habló hoy sobre la situación económica y se diferenció del Gobierno en cuanto a la política monetaria. Dijo que la Argentina necesita acumular US$100.000 millones de reservas y señaló que el Gobierno tendría que haber intervenido en el mercado cambiario para comprar dólares.

“El Gobierno se reservó la posibilidad de intervenir en el medio de la banda. No quiere hacerlo porque quiere que [el tipo de cambio] caiga y toque el piso de la banda. Yo ya hubiera intervenido en el mercado”, dijo el economista, quien participó del evento financiero organizado por VALO en el museo Malba.

Arriazu dijo que el país debería sumar US$100.000 millones de reservas y, a modo de ejemplo, mencionó a Brasil, que tiene US$370.000 millones en su banco central. “La Argentina es el único país que tiene superávit gemelo en América Latina y es uno de los pocos del mundo. Eso nos protege enormemente. Brasil, en cambio, tiene un enorme problema fiscal, pero tiene US$370.000 millones de reservas. En el último tiempo perdió US$40.000 millones, pero todavía tiene US$370.000 millones”, dijo.

Para sumar reservas, dijo que nunca se va a llegar a los US$100.000 millones por la cuenta corriente. “Eso tiene que venir por la cuenta capital y eso significa confianza. También tiene que haber intervención en el mercado [cambiario]. De ahí viene mi problema con las bandas, porque no se interviene”, dijo.

Luego, mencionó la estrategia del Gobierno de emitir un bono, al cual los inversores se suscriben con dólares y después se les paga en pesos. “Eso va a las reservas. Claramente, en algún momento el Gobierno va a volver al mercado voluntario de capitales de afuera”, comentó.

Sin embargo, dijo que la mayor parte de los dólares van a llegar a través de inversiones. Por ejemplo, mencionó el proyecto de cobre Filo del Sol, en San Juan, que demanda una inversión de al menos US$7000 millones para su desarrollo. “Los dólares van a venir y para que el tipo de cambio no se derrumbe, este es el momento donde la Argentina tiene que comprar. El país tiene que sacarse de encima lo del problema de la emisión monetaria no deseada. China y Japón multiplicaron por 100 su base monetaria y no tuvieron inflación”, dijo Arriazu.

El economista explicó que eso se debió a que “la demanda de base era mucho más grande que la oferta de origen interno”. Por lo tanto, señaló que la manera de satisfacerlo era comprando dólares. “Por eso acumularon semejante cantidad de reserva, US$3 trillones cada uno. La Argentina, por sustentabilidad futura, necesita US$100.000 millones de reserva”, dijo.

“La Argentina va a ser un país caro”

Arriazu también señaló que el país tenderá a ser caro si se desarrollan todos los sectores que generan expectativa, como la energía y la minería. “Va a ser un país caro, como lo fue en la época de oro. Eso va a provocar quiebras y creación”, advirtió.

En este sentido, dijo que la “destrucción es siempre más rápida que la creación”. Y volvió a advertir: “Eso puede generar bolsones de pobreza y de descontento. Algunas [empresas] que quiebren cuando no deberían quebrar, otras deberían desaparecer, pero es duro porque hay gente que está metida adentro. Por eso me atreví a sugerir que una de las mejores inversiones que tiene que hacer la Argentina es un modelo de equilibrio general, analizando dónde van a estar los cuellos de botella y cómo se puede ayudar a resolverlo”.

Finalmente, Arriazu se refirió a tres desafíos de corto plazo que podrían “generar problemas” en la economía argentina.

“El primero es que haya una crisis internacional por combinación de guerra comercial y explosión de una burbuja. Eso es lo que pasó en el año 1929. Le doy poca probabilidad a eso, pero algo de probabilidad tiene, y eso bajaría claramente los precios internacionales, bajaría los volúmenes de exportación, habría deflación. Es poco probable, pero ese es un problema”, dijo el economista.

Luego, señaló que el segundo problema podría ser que “nos equivoquemos en algunas variables de corto plazo de carácter bimonetario”. En ese sentido, dijo que la Argentina está creciendo al ritmo del 8% del PBI. “No necesitamos incentivarle a que crezca más rápido, porque si no, vamos a tener un aumento de precio en dólares”, indicó.

Por último, dijo que “por lejos” lo más importante es la política de la Argentina. “¿Cómo sabemos que esta vez va a ser distinto? Afuera quieren ver que los argentinos apoyan el proceso. La espera de esto es lo que de alguna manera está demorando [la llegada de inversiones]. Si eso cambia, el proceso va a ser mucho más rápido”, concluyó.