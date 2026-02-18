Aumenta el colectivo: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE en febrero 2026
El boleto de las líneas de jurisdicción nacional se incrementa en el segundo mes del año, cuáles son los valores vigentes y a cuánto llega el saldo de emergencia
Desde este miércoles 18 de febrero rige un nuevo cuadro tarifario para los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional, según consta en la resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte.
De acuerdo a la información que figura en el Boletín Oficial y que está vigente desde la fecha de su publicación, estos son los nuevos valores que pagarán los usuarios de colectivos de líneas de jurisdicción nacional, según el trayecto que recorran.
|Tramos
|Tarifa desde el 18/2/2026
|SUBE sin Nominar
0-3 km
$ 650,00
$ 1.033,50
3-6 km
$ 724,09
$ 1.151,30
6-12 km
$ 779,87
$ 1.239,99
12-27 km
$ 835,71
$ 1.328,78
más de 27 km
$ 891,16
$ 1.416,94
De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en febrero 2026
De acuerdo a la información oficial, el saldo de emergencia de la Tarjeta SUBE tiene valores diferenciados en febrero de 2026.
El saldo negativo es de $1200 en colectivos, subtes, y transporte fluvial, en el caso que de pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas.
En las validadoras de las lanchas del Delta y en las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, Del Valle de Neuquén, el saldo negativo es de $650.
En tanto, la línea del tren Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, debido q que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes.
|Medio de transporte
|Saldo negativo<br/>
Colectivos de todo el país
$ 1.200
Subtes CABA
$ 1.200
Transporte fluvial en el Delta bonaerense
$ 1.200
Trenes AMBA y Tren del Valle
$ 650
Línea de tren Urquiza
$ 480
Cómo consultar el saldo de la Tarjeta SUBE
Los usuarios que precisen revisar el saldo de la Tarjeta SUBE podrán utilizar la app SUBE, vincular su tarjeta y consultar el saldo en segundos. Quienes cuenten con el sistema NFC podrán consultar el saldo de cualquier tarjeta apoyándola en el celular.
Otra opción es ingresar al sitio oficial y consultar el saldo en “Mi SUBE”. La información se actualiza dentro de las 24 horas.
También es posible utilizar las terminales automáticas: es necesario apoyar la tarjeta en las terminales ubicadas en estaciones y puntos de carga.
La consulta teléfónica es otra alternativa de consulta: con una llamada al 0800-777-SUBE (7823) se podrá saber el saldo, siguiendo breves instrucciones.
¿Cuál es el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta SUBE?
El saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000, y de acuerdo a lo que informa la SEcretaría de Transporte, se pueden acreditar las cargas electrónicas a través de:
- La aplicación SUBE (para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC).
- En colectivos con la funcionalidad Carga a Bordo.
- En Terminales Automáticas.
Es importante resaltar que el sistema de saldo negativo no se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires, sino que funciona en todas las ciudades del país donde opera la tecnología SUBE. Sin embargo, en aquellas localidades donde la tarifa mínima supera los $1200 debido a actualizaciones recientes, el margen de descubierto puede resultar insuficiente para cubrir un viaje completo.
