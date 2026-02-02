Aumentan los aportes a las empleadas domésticas: cuánto hay que pagar a partir de febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores de los aportes para el personal de casas particulares. Estos cambios rigen para los pagos destinados a salud, jubilación y seguro de accidentes. La actualización sigue el esquema de movilidad del monotributo y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último semestre.

Cuánto aumentan los aportes a empleadas domésticas a partir de febrero 2026

Los empleadores con personal que cumple tareas durante 16 horas semanales o más deben abonar un total de $37.095,95. Este valor representa un incremento del 8,99% respecto al período anterior. El desglose de la obligación mensual incluye $21.990,11 para la obra social y $1.821,88 en concepto de contribución previsional. La cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se ubica en $13.283,96.

El pago total para quienes cumplen jornadas de 16 horas o más asciende a $37.095,95 (Foto: FreeP¡CK)

La cifra para el sistema jubilatorio “revela el carácter casi totalmente subsidiado del sistema”, según los datos oficiales. El componente para la salud equivale al monto que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C.

El pago a la ART subió un 0,61% y responde a reglas de actualización diferentes. Este ítem incluye un cargo de $1602 destinado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales según dispuso la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Cuáles son los motivos de la actualización semestral

La resolución 5645 de 2025 estableció la modalidad de los ajustes para el sector. Los valores se modifican cada seis meses bajo la misma lógica que el régimen del monotributo. El cálculo toma como referencia la variación de precios del Indec.

La cuota destinada a la obra social se fijó en $21.990,11 para las categorías más altas

El alza de 14,29% en los rubros de salud y previsión social refleja la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado. El próximo reajuste ocurrirá en julio de este año. Ese cambio contemplará el movimiento del IPC entre enero y junio.

La cuota del seguro contra accidentes laborales también varió por la integración de sumas fijas a la remuneración básica. El gobierno dispuso que los montos abonados en noviembre y diciembre pasen a formar parte del salario remunerativo desde el primer mes de este año.

Cómo quedan los montos para jornadas inferiores a las 16 horas

Los importes obligatorios resultan más bajos para quienes trabajan menos tiempo por semana. El pago total para el rango de entre 12 y 16 horas semanales llega a $13.727,08. En este caso, el aporte a la obra social cuesta $3.306,32. La contribución al sistema previsional escala a $1.249,06. El costo de la cobertura de riesgos del trabajo queda en $9.171,70.

Para los vínculos laborales de menos de 12 horas por semana, el empleador debe transferir un global de $8.741,78. La salud demanda $1.784,27 y la jubilación exige $624,67. El seguro de la ART fija su valor en $6.332,84. Los incrementos para estas categorías oscilaron entre el 4,6% y el 5%. La falta de aportes complementarios impide el acceso a una obra social o a una jubilación futura para el trabajador.

La contribución previsional para el sistema jubilatorio subió hasta los $1.821,88 Shutterstock

Impacto en los salarios del sector

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó ajustes salariales del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. Los ingresos mínimos para la categoría de tareas generales con retiro se sitúan en $384.722,14 mensuales. La modalidad sin retiro alcanza los $441.806,54. El valor de la hora de trabajo pasó a $3.250,10 para el personal con retiro y a $3.494,25 para quienes cumplen funciones sin retiro.

Los sueldos del servicio doméstico perdieron un 14% de su capacidad de compra en los últimos 12 meses. Esta caída surge de la diferencia entre el aumento salarial anual de aproximadamente 13,5% y una inflación estimada del 31,7%. Los pagos fijos adicionales de los últimos meses del año pasado quedaron integrados al salario básico. Los empleadores ya no abonan los montos de $6.000, $9.000 o $14.000 de forma separada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.