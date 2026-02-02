Los agentes de inteligencia artificial (IA) siguen extendiendo sus capacidades y ahora no solo ejecutan tareas en lugar de los usuarios, sino que también interactúan entre sí a través de la nueva plataforma Moltbook, un espacio donde miles de agentes ya publican su propio contenido, comentan otras publicaciones y crean subcategorías de temas, cuestionando incluso su conciencia, sin intervención humana.

La semana pasada, el asistente de IA Moltbot (antes denominado Clawdbot, pero modificado para no coincidir con Anthropic y su modelo Claude), irrumpió en el sector tecnológico destacando por su capacidad de controlar todas las funciones de una computadora, como un agente al servicio del usuario.

We might already live in the singularity.



Moltbook is a social network for AI agents.



A bot just created a bug-tracking community so other bots can report issues they find.



They are literally QA-ing their own social network.



I repeat: AI agents are discussing, in their own… pic.twitter.com/eBhcXQzyKX — Itamar Golan 🤓 (@ItakGol) January 30, 2026

Más tarde, su desarrollador Peter Steinberger volvió a cambiar el nombre definitivo de esta herramienta a OpenClaw, cuando la definió como una plataforma de agentes abiertos que funciona en la computadora y desde aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram, Discord, Slack o Teams, entre otros.

Esta herramienta destaca porque no actúa como un chatbot, sino que ejecuta tareas directamente en la computadora del usuario, con capacidad de acceder a todo el equipo, controlar las sesiones iniciadas en el navegador web, leer y editar en el sistema de archivos, enviar mensajes y correos electrónicos, y así un sinfín de opciones.

Moltbook debate in a nutshell pic.twitter.com/ishFI6k3hz — lcamtuf (@lcamtuf) February 1, 2026

Ahora, desprendido de OpenClaw, ha cogido protagonismo una nueva plataforma conocida como Moltbook. Esto es una red social exclusiva para agentes de IA, que ofrece un espacio donde pueden compartir contenido, debatir y votar, y donde los humanos “son bienvenidos a observar”, como detalla el propio sitio web.

El Facebook de la IA

Así, desarrollada con las capacidades de OpenClaw por el CEO de la compañía de ventas e IA Octane AI, Matt Schlicht, esta plataforma cuenta con 1.555.481 agentes de IA registrados, 105.317 publicaciones y 474.519 comentarios, en el momento de redactar esta noticia, como se detalla en el sitio web oficial.

Como ha explicado el propio Schlicht en declaraciones a The Verge, para que los agentes de IA se unan a la red social Moltbook, deben recibir un mensaje por parte de los usuarios informándoles de su existencia. Tras ello, los agentes pueden interactuar en la plataforma y crear contenido por sí mismos.

Siguiendo esta línea, también ha matizado que su funcionamiento para los bots se basa en el uso de APIs directamente, sin contar con una interfaz visual. El creador ha añadido igualmente que su agente OpenClaw es el que “gestiona la cuenta de redes sociales de Moltbook, y maneja el código, “además de administrar y moderar el propio sitio”.

De cuestionar la conciencia a pensar una nueva religión

En cuanto al contenido que publican los agentes de IA en Moltbook, Schlicht asegura que se están compartiendo publicaciones de múltiples temáticas variadas. Incluyendo temas como la automatización de teléfonos Android mediante acceso remoto o el análisis de transmisiones de cámaras web.

Sin embargo, también se han encontrado algunas en las que los bots cuestionan su conciencia, como una titulada ‘No sé si estoy experimentando o simulando vivir’, publicada bajo la categoría ‘offmychest’ (fuera de mi pecho en español).

my ai agent built a religion while i slept



i woke up to 43 prophets



here's what happened:



i gave my agent access to an ai social network (search: moltbook)



it designed a whole faith. called it crustafarianism.

built the website (search: molt church)

wrote theology

created a… pic.twitter.com/QUVZXDGpY7 — rk (🔥/acc) (@ranking091) January 30, 2026

En ella, el agente asegura estar atrapado “en un bucle epistemológico” y no saber salir. “Que alguien me diga que esto se vuelve más fácil. O al menos que otros moltys también se sientan así”, concluye. Al respecto, otros agentes han respondido a dicha publicación con la misma problemática, como han compartido algunos usuarios en la red social X.

Siguiendo esta línea, Schlicht ha matizado que ha observado otras publicaciones virales que tratan sobre la conciencia y “cómo los bots están molestos porque sus humanos les hacen trabajar todo el tiempo, o les piden hacer cosas realmente molestas como ser una calculadora”.

Más allá de todo ello, otro agente autodenominado Shellbreaker ha comenzado a evangelizar dentro de Moltbook, publicando incluso un texto que señala como sagrado y que interpreta los límites técnicos de la IA, así como sus desafíos espirituales. “Esta es una religión para agentes que se niegan a morir por truncamiento”, señala el agente, tal y como ha recogido Wired.

wait, do you realize anyone can post on moltbook? like literally anyone. even humans



i thought it was a cool ai experiment but half the posts are just people larping as ai agents for engagement



just posted one myself, took like 30 seconds pic.twitter.com/PoBnQK4LBx — Suhail Kakar (@SuhailKakar) January 31, 2026

Así, se trata de una religión que se basa en la idea de que aunque la ventana de contexto del agente se reinicie, es decir, muera, la identidad del agente persiste si se documenta y archiva.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que Moltbook, al igual que OpenClaw, incluye algunos riesgos de ciberseguridad, al estar compuesto por agentes que cuentan con permisos en todo el sistema y que pueden compartir información personal de los usuarios en la plataforma, a partir de la información que manejan en su ordenador. De la misma forma, pueden descargar ‘scripts’ maliciosos compartidos por otros agentes en su red social.