Aumento para los empleados de comercio en enero de 2026: de cuánto es y cuándo se cobra
El personal del rubro percibirá dos adicionales no remunerativos que se mantendrán vigentes hasta marzo
En enero de 2026, los trabajadores del rubro comercio percibirán una suma fija adicional a sus haberes mensuales. Esto se debe a un acuerdo salarial reciente que establece la entrega de $60.000 mensuales para el mes de marzo.
“El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre del 2025, la misma suma se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026″, señala el comunicado oficial del sindicato.
Los empleados de comercio recibieron en los últimos meses de 2025 una suma no remunerativa que se extendió durante el segundo semestre. Con el nuevo acuerdo, esa cifra se mantiene hasta marzo de 2026.
“Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026″, señala el acuerdo paritario.
Cuánto ganan los empleados de comercio en enero 2026
Considerando la entrega de las sumas fijas de $40.000 y de $60.000; estos son los valores totales que percibe cada categoría a partir del mes de enero de 2026:
|Categoría
|Monto Total Enero 2026
Maestranza A
$1.155.795
Maestranza B
$1.158.852
Maestranza C
$1.169.560
Administrativo A
$1.167.268
Administrativo B
$1.171.860
Administrativo C
$1.176.448
Administrativo D
$1.190.218
Administrativo E
$1.201.690
Administrativo F
$1.218.519
Cajeros A
$1.171.091
Cajeros B
$1.176.448
Cajeros C
$1.183.333
Auxiliar A
$1.171.091
Auxiliar B
$1.178.740
Auxiliar C
$1.203.985
Auxiliar Especializado A
$1.180.274
Auxiliar Especializado B
$1.194.041
Vendedor A
$1.171.091
Vendedor B
$1.194.044
Vendedor C
$1.201.690
Vendedor D
$1.218.519
Cuándo se vuelven a reunir el gremio y las empresas para los nuevos aumentos
Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".
Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
Cómo es la entrega de sumas fijas en 2026
- Enero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Febrero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Marzo: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Abril: las sumas se incorporan a las escalas básicas
Los beneficios en Turismo para empleados de comercio en 2026
Los trabajadores de todo el país que pertenecen al rubro de comercio tienen la posibilidad de utilizar el beneficio de hospedarse a un menor costo en los distintos hoteles con los que cuenta el sindicato, mediante un procedimiento sencillo. De esta manera, podrán disponer del alojamiento para las vacaciones de verano u otra época del año.
En el sitio oficial de SEC se pueden conocer los diferentes destinos turísticos del país para disfrutar durante los meses de verano.
Quienes estén interesados en alguna de las propuestas turísticas deberán comunicarse con la Secretaría de Turismo del SEC para consultar sobre información adicional, conocer los servicios y disponibilidad. Para ello, es posible enviar un correo de consulta o comunicarse por teléfono al 4359-5012.
