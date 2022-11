Axel Kicillof cruzó a Martín Guzmán por sus dichos sobre el rol de Cristina Kirchner en el acuerdo con el FMI

escuchar

Axel Kicillof cruzó este domingo al exministro de Economía, Martín Guzmán, quien objetó en una entrevista reciente el rol de Cristina Kirchner en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. “Fue lamentable. No me gustó nada”, replicó el gobernador bonaerense sobre esas expresiones.

Guzmán había apuntado contra el papel de la vicepresidenta y los problemas internos en la coalición oficialista en la negociación para restructurar la deuda por US$45.000 millones. “Cristina se corrió y eso tuvo implicancias para toda la gestión que vino después”, sostuvo en declaraciones a FM Neura.

Kicillof le respondió este domingo. Opinó que “las negociaciones estuvieron mal encaradas desde el principio”. “Este acuerdo es malo. Probablemente todo acuerdo con el FMI sea malo. Pero se trató de mostrar lo contrario ”, consignó Radio a 10 el mandatario provincial.

El gobernador y exministro de Economía (2013-2015) admitió que no escuchó el reportaje completo que concedió el discípulo de Joseph Stiglitz, expresó que vio fragmentos de la entrevista, pero aún así manifestó su desagrado con el contenido y lo calificó como “lamentable”. “No me gustó nada”, dijo.

“ Al haberse tratado de un préstamo político, habría que haberse plantad o”, reprochó Kicillof, quien señaló, en ese sentido, que no correspondía “la apelación a las reglas usuales” del Fondo Monetario Internacional.

Axel Kicillof participa del encuentro junto al ministro de economía Martín Guzmán Fabián Marelli - LA NACION

El mandatario provincial sostuvo que “hubo ciertos puntos sobe los que se trabajó y no se logró avanzar” y mencionó “ el plazo” para cancelar la deuda “y la sobretasa ”, que ahora el Gobierno vuelve a insistir con discutir en medio de la negociación.

“Nuestro gobierno no puede parar a decirse esto se puede solucionar, porque eso es precisamente el problema. Hasta que no conseguís recursos para sacarte al Fondo Monetario de encima no se soluciona anda”, ahondó.

A su vez, Kicillof cuestionó la forma elegida por Guzmán, una carta a través de Twitter, para renunciar al gobierno de Alberto Fernández y recalcó que fue “un hecho que produjo una inestabilidad enorme”. “No sé si voluntaria o involuntariamente. Dijo que era para evitar una corrida mayor, pero indudablemente no lo logró”, achacó.

Las críticas del exministro

Guzmán dijo que la vicepresidenta tuvo un rol importante en la negociación con acreedores privados. Sin embargo, en diálogo con Alejandro Fantino en FM Neura, afirmó lo contrario respecto del FMI. “Cuatro días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación con Cristina. No me atendían el teléfono. Cuando el pueblo te elige para gobernar tenés una responsabilidad, sin importar el problema que tenés que enfrentar”, afirmó.

Martín Guzmán defendió el acuerdo alcanzado con el FMI. Rodrigo Nespolo - LA NACION

El exministro enfatizó que se le debían US$45.000 millones al FMI y que las opciones eran solo dos: acordar o hacer un default. “Si el FMI me hubiera puesto las condiciones que aceptó el gobierno anterior, yo habría preferido el default. El acuerdo al que llegué no tiene precedentes en la historia, no implicaba quita de derechos, que el Estado se achicara, impedía que se materializara parte del daño potencial tan grande que dejó el gobierno anterior”, dijo.

El exministro fue muy gráfico al describir las opciones que se le planteaban en aquellos días en que Cristina no le atendía el teléfono. “Hay un balde de mierda y otro balde de mierda, y el ministro tiene que meter la mano en uno de los baldes de mierda y eso es lo que hay”, destacó.

