El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó conforme con los capítulos económicos que se incluyeron en la ley ómnibus que envió ayer el Poder Ejecutivo al Congreso. Su apuesta más ambiciosa para recomponer reservas en el Banco Central (BCRA) y aumentar la base imponible será la nueva regularización de activos, más conocida como el blanqueo. Por eso en el Palacio de Hacienda clarificaron: “ No hay límite máximo de cuánto se puede blanquear sin tener que pagar multas, siempre y cuando el dinero que ingresa al sistema financiero argentino no salga hasta 2026 ″. En otras palabras, un contribuyente puede regularizar más de US$10 millones sin pagar ninguna retención, siempre y cuando se mantenga en una cuenta bancaria o invertida en una actividad productiva, que se reglamentará si se aprueba la ley.

Si el contribuyente retira el dinero antes del 1° de enero de 2026, pagará alícuotas del 5%, 10% o 15% sobre la base imponible que exceda los US$100.000, según cuándo se haya adherido al régimen. Por eso se diseñaron tres etapas para ingresar al blanqueo. La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación hasta el 31 de marzo próximo; la segunda, desde el 1° de abril al 30 de junio, y la tercera, será entre julio y septiembre. Cuanto antes se ingresa al régimen, menos alícuota hay que pagar de impuestos.

Entre las actividades productivas que menciona el proyecto de ley hay títulos de deuda de fideicomisos o fondos comunes de inversión, pero también se sumaría la compra de inmuebles en la reglamentación que deberá hacer la AFIP.

En cuánto a la situación de jubilados y pensionados, en el Ministerio de Economía confirmaron que habrá un nuevo bono de $55.000 para los que cobran el haber mínimo en enero y en febrero . Para el resto de los jubilados, mantendrán los aumentos que correspondan a la actual fórmula previsional (ajusta los haberes de manera trimestral según un promedio entre la inflación de los últimos tres meses y una parte de la recaudación tributaria).

En caso de que el Congreso apruebe la suspensión de la actual fórmula, en el Palacio de Hacienda dijeron que buscarán dar aumentos mensuales según la inflación del mes anterior para todos los jubilados por igual. Mientras tanto, se diseñará una nueva fórmula de movilidad, que también podría ser propuesta por legisladores de la oposición. Al momento, no hay un proyecto definitivo, por lo cual no hay un plazo estipulado de hasta cuándo serían las actualizaciones dispuestas por Economía.

Con relación a la decisión de pasar el fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) de la Anses a la tenencia del Tesoro, en el Ministerio de Economía explicaron que el fin es “terminar con la deuda intrasector público”, ya que “es una mentira contable, engrosa números fiscales y genera corrupción”. También aclararon que el pago de los haberes jubilatorios no se efectúan con el FGS.

Alrededor del 70% del FGS es títulos públicos, mientras que el resto es la tenencia de acciones de empresas privadas, que no se venderían, o por lo menos no fue discutido en el Gobierno.

En el Ministerio de Economía también se refirieron a los cambios en Bienes Personales, que fueron incluidos en el proyecto de ley ómnibus. En particular, si se pagan los próximos cinco años del impuesto de forma anticipada, la AFIP cobrará una alícuota de 0,75% sobre la situación patrimonial obtenido hasta el 31 de diciembre de 2023. “Desde el momento que se ingresa a este esquema, no se presenta más declaración jurada por los próximos años, lo cual da cierta estabilidad fiscal, porque no importa el gobierno que venga, no se podrá cobrar una alícuota más alta hasta 2029″, dijeron.

Entre la moratoria impositiva, el blanqueo y los cambios en Bienes Personales, el Ministerio de Economía espera tener una recaudación adicional este año de 0,5% del PBI. “Se necesita recaudar más. Para eso hay que crecer o hay que aumentar la base imponible. El país no crece hace 13 años. Esperamos que lo haga a partir de 2025, pero no se puede iniciar la gestión bajando impuestos, porque la consecuencia inmediata es que se recauda menos y, si hay déficit y no hay forma de financiarse, la consecuencia es terminar en una hiperinflación”, se justificaron en el Palacio de Hacienda.

Con respecto al proyecto de ley para recomponer el pago del impuesto a las Ganancias, en el Palacio de Hacienda ratificaron que en los próximos días se enviará al Congreso. “Se vuelve más o menos al sistema anterior. Se están reviendo las escalas”, dijeron en el entorno del ministro.

FMI y Bopreal

En el Ministerio de Economía negaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaya a hacer un desembolso de US$15.000 millones en los próximos meses. “Ni de casualidad se pidió eso”, dijeron. Sin embargo, se está negociando alguna ayuda económica solo para “recomponer las reservas del Banco Central, no para tener más financiamiento”, aclararon.

“Nos parece mucho más sano si pudiéramos dar vuelta esto sin tener que pedir dinero extra. Además, no se necesita porque vamos a tender al déficit cero. Si viene dinero del Fondo, que no va a ser ese monto de U$15.000 millones, va a ser para recomponer reservas del BCRA. Sigue además el mismo acuerdo con el FMI”, dijeron en el Palacio de Hacienda.

En cuanto al pago de US$1500 millones que debe hacer el Tesoro al FMI el mes próximo, en el Ministerio señalan que usarán los dólares que se compraron durante los últimos días en el mercado oficial, luego de devaluar el tipo de cambio oficial para llevarlo a $800. Bajo la presidencia de Santiago Bausili, se compraron US$2592 millones.

Por último, al referirse a la floja licitación del nuevo bono para que los importadores regularicen sus deudas con los proveedores del exterior, el Bopreal, en el Palacio de Hacienda explicaron que los grandes jugadores no llegaron a completar los registros que pedía la entidad, mientras que las empresas más chicas todavía no entienden cómo funciona el instrumento. Por eso esperan que en la licitación de la semana próxima la demanda sea mayor.