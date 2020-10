El exministro de Economía se refirió a los valores récord que tocó la moneda estadounidense Crédito: Captura de TV

21 de octubre de 2020 • 04:20

El exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri Hernán Lacunza opinó este martes sobre el récord que marcó esta semana la brecha entre el dólar oficial y el blue que llegó a venderse a $181, y comparó a Martín Guzmán con "un piloto que está a los volantazos".

"El dólar a $180 pone de manifiesto esa incertidumbre, ese desconcierto de una tormenta con algunas causas internas y otras externas, como la pandemia, pero con un piloto que está a los volantazos", dijo el exfuncionario en diálogo con Animales Sueltos.

Y continuó: "Ayer tomó medidas para estimular la oferta, hace un mes todo lo contrario, el jueves pasado restringió importaciones, 15 días atrás bajó retenciones a la soja... Va mirando hacia la izquierda y hacia la derecha, y, obviamente, si ves tormenta afuera y, al piloto así, te querés bajar y lo hacés comprando dólares a cualquier precio".

Sobre la situación económica del país, Lacunza sostuvo: "Tenemos 45 años de crisis recurrentes. Lo que está pasando hoy no tiene rasgos demasiado comunes ni con la hiperinflación ni con el 2001. No hay fundamentos para que haya corralito".

Asimismo, explicó que "no se pasa de un régimen de inflación del 3% mensual a una hiperinflación", pero advirtió que "sí puede haber un fogonazo inflacionario", es decir, que se duplique, "que no es menor, pero la hiperinflación no está a la vuelta de la esquina".

Sobre las versiones de que al ministro de Economía le dieron todo el control económico, Lacunza señaló que "si es así, le parece mejor".

"Todo lo que no haga la política económica por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas", dijo y agregó que hay "un agravante", porque el Gobierno "no tiene bien claro la ilación que hay entre el gasto, déficit y blue".

Por último, expresó: "Este cuentito de que el lunes gasto más, el martes lo financio con emisión, el miércoles parte de esa emisión va a comprar dólar formal, el jueves pongo más cepo y el viernes sube el blue... no está bien reconocido y cuando se preguntan [dentro del Gobierno] por qué tienen que bajar el gasto, el lunes empiezan de nuevo. Ante esa dinámica, te responden con slogans que son lindos para un discurso".

