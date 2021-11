Productos navideños: cómo acceder al beneficio social para las fiestas de Fin de Año

El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia estatal que habitualmente planifica y distribuye las tradicionales cajas de Navidad destinadas a las personas de menores recursos y para la edición 2021 ya traza los lineamientos de las nuevas entregas.

El reparto del beneficio, de acuerdo a años anteriores, se realiza a través de organizaciones no gubernamentales, comedores, merenderos, instituciones religiosas y organizaciones sociales.

La entrega de productos navideños es un beneficio destinado a las personas de menos recursos para las fiestas de fin de año

En 2020, las cajas navideñas alcanzaron a 1,7 millones de personas, y aunque en esta oportunidad no trascendió el número exacto de beneficiarios, quienes lo reciban forman parte de los sectores más vulnerables con dificultades para acceder a los productos de fin de año.

Usualmente, las familias que concurren a comedores y merenderos reciben la caja navideña en ese punto de encuentro y también lo harán quienes perciban alguna de las prestaciones sociales de Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Debido a que en los registros del Ministerio de Desarrollo Social figura el cruce de información de los beneficiarios, no es necesario realizar ningún trámite de inscripción previo a la entrega de la mercadería. Sin embargo, se recomienda actualizar la información personal en el sitio oficial para que no haya errores en el cálculo y comparación que el organismo realiza con cada caso particular.

Por otro lado, siempre es conveniente mantener actualizada la información personal en Anses. Para ellos se debe ingresar a Mi Anses e indicar los datos personales actualizados, en caso de haberse producido algún cambio. Allí deben figurar la cantidad de hijos, la situación patrimonial del aspirante, su estado civil y domicilio vigente.

El conjunto de productos navideños normalmente incluye diversos alimentos y confituras para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. En ediciones anteriores contenían:

Budín marmolado

Garrapiñada

Turrón de maní

Duraznos en mitades

Pan dulce con frutas

Pan dulce sin frutas

Pasas de uva

Pasta de maní

Por otra parte, quienes perciben alguna de las prestaciones sociales de Anses, este mes recibirán el incremento del 12,11% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobran a partir del 1 de diciembre, cuyo aumento corresponde a la Ley de Movilidad.

El cronograma completo de las prestaciones que el organismo que dirige Fernanda Raverta distribuye durante el mes de diciembre puede consultarse en el sitio oficial, de acuerdo a la terminación del DNI del beneficiario.