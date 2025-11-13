Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este jueves 13 de noviembre

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al anteúltimo mes de 2025. Este jueves 13 de noviembre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, las PNC (Pensiones no Contributivas), la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación por Embarazo), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras prestaciones.

Las prestaciones que abona Anses en la jornada Shutterstock - Archivo

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este jueves 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 3.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.

Las prestaciones sociales de noviembre aumentan un 2,08% Martin Lucesole

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

