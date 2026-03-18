Calendario de pago del IPS: cuándo cobro la jubilación en marzo 2026

Los jubilados que cobran sus prestaciones a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya tienen disponible el calendario de pagos de marzo 2026. Las fechas de cobro se dan de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia.

Las fechas de cobro para jubilados del IPS DANTE COSENZA

En el tercer mes del año, los pagos se hacen entre el lunes 30 y el martes 31 de marzo. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el jueves 23 de abril, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.

Calendario de pagos del IPS

Prestaciones Terminación del DNI Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones 0, 1, 2 y 3 Lunes 30 de marzo Pensiones sociales Todas las terminaciones Lunes 30 de marzo Jubilaciones y pensiones 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 Martes 31 de marzo Pago por ventanilla

Jueves 23 de abril

Las fechas de pago de las jubilaciones del IPS Shutterstock - Shutterstock

Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires

El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.

Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:

60 años de edad y 35 años de servicios.

50 años de edad y 25 años de servicios docentes.

55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.

50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.

40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10593.

¿Cómo solicitar un turno para la atención presencial en el IPS?

Para todos estos casos, existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio: