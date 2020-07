Camioneros bloqueó dos plantas y un puerto de la empresa Arauco en Misiones

Los camiones de la empresa Arauco no pueden salir ni entrar a la planta en Misiones

Los camioneros misioneros también están activos por estas horas. Desde el miércoles mantienen bloqueadas dos plantas y un puerto de la empresa Arauco, una de las mayores productoras de pasta celulosa del país.

Por estas horas, el Ministerio de Trabajo de Misiones trataba el pedido de conciliación obligatoria que presentó la compañía.

La historia del bloqueo en la tierra colorada tiene sus similitudes con lo que sucede en Mercado Libre. Por un lado, temas de encuadramiento sindical. Por el otro, la utilización de una empresa muy grande -tiene 1800 empleados directo y con los servicios contratados llega a 4000 los trabajadores que prestan servicio- para mostrar los dientes.

Los camioneros que manejan los llamados bitrenes, una formación encabezada por un camión y dos remolques que se articulan entre sí mediante un sistema de enganche conocido como quinta rueda, reclaman un adicional de 30%.

El punto es que Arauco no tiene ningún empleado camionero en su nómina. La gran mayoría de los empleados que trabajan en las plantaciones, el bosque, como lo llaman, son afiliados a la Uatre, el gremio de los trabajadores rurales. Pero a inicio de esta semana, la alarma se encendió. Un dirigente de la filial misionera del gremio pasó por los campos y labró un acta a uno de los empleados que mueve carga dentro del establecimiento. La infracción que detectó es que esa persona no debía ser trabajador rural sino camionero. Horas después, la planta de celulosa, el puerto y una fábrica de MDF (paneles de madera) aparecieron bloqueadas por una enorme cantidad de camiones que impiden el ingreso y salida de materia prima aunque no impiden que los empleados entren al lugar.

Bitrenes

De regreso al reclamo, lo llamativo es que Arauco contrata a transportistas todo lo que tiene que ver con los traslados fueras de los campos. "Nosotros no tenemos camioneros y nunca nos sentamos a negociar con ese gremio. Todo ese movimiento lo contratamos con empresas de afuera. Lo que sí tenemos son bitrenes, pero solo el acoplado. Tenemos 18. Pero la unidad motora, o tractor, y el camionero lo pone la compañía de transporte a la contratamos. Por eso nos extraña que nos bloqueen a nosotros", dice el CEO de la empresa, Pablo Ruival.

La firma tiene 230.000 hectáreas en explotación y exporta alrededor de 300 millones de dólares. La gran mayoría de los viajes que contrata los realiza desde Misiones hasta el puerto de Zárate y según números del sector, realiza alrededor de 2000 despachos de materia prima por mes.

Pero en medio de la polémica se esconde un dato que bien podría ser una concordancia temporal o bien, tornarse una de las causas. Esta semana volvió a correr un tren de carga entre Posadas y Zárate que funciona en la traza del ferrocarril Urquiza. En ese primer despacho hubo carga de de Arauco Argentina, la filial local de una compañía de origen chileno. Un día después de usar el ferrocarril para transportar cargas, el gremio de camioneros bloqueó la actividad de la empresa.