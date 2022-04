Alertan que el nuevo impuesto va a “ahogar” al sector productivo

ROSARIO.-Ante un recinto de operaciones colmado después de dos años de pandemia, el acto del primer remate de soja de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a transformarse en un escenario donde la agroindustria marca en rojo los problemas que enfrenta y también los desafíos que delinea hacia un futuro cercano.

Los reclamos del sector se centraron en tres puntos: la falta de previsibilidad a causa de las nuevas cargas impositivas que se estudian, como el impuesto a la renta “inesperada”, los problemas de provisión de combustible, que estallaron en esta campaña, y las falencias en infraestructura que imperan en el clúster sojero del Gran Rosario, de donde sale más del 80 por ciento de las exportaciones agropecuarias.

En su primer discurso como presidente de la entidad en este acto, el titular de la BCR Miguel Simioni planteó su “preocupación” por la eventual aplicación de un impuesto a la renta inesperada que va “ahogar” -según el directivo- al sector productivo.

En el tradicional acto, que simboliza el inicio de la cosecha gruesa, el directivo, que asumió en noviembre pasado, tuvo un tono moderado, aunque puso énfasis en su discurso en los problemas más severos que afectan al sector, como los inconvenientes en la provisión de combustible en esta campaña.

Simioni propuso que el sector agroindustrial puede ser parte de la solución a través de un aporte mayor de la producción de biocombustibles que usan como corte en el gasoil. “El sector agroindustrial requiere de reglas de juego claras y a largo plazo. Esto redundará en mayores ingresos de divisas para el país”, señaló minutos antes de que se realizara el remate del primer lote de soja.

En la compulsa en el recinto de operaciones el comprador de la primera partida, que llegó de Chañar Ladeado y arribó al puerto de Renova el 16 de marzo pasado, lo compró la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA). El productor Daniel Pitameglio fue el encargado de cosechar esta tanda de soja que fue rematada a $106.000 la tonelada.

Problemas

Uno de los problemas sin una inmediata solución, que trasciende todas las campañas agropecuarias, es el del déficit de infraestructura y logística. Simioni puso como ejemplo que si los 12.000 camiones que ingresan por día a los puertos formaran una fila esta llegaría desde Rosario a Buenos Aires. “Esto ocurre todos los días. Se logró mejorar en algunos aspectos a través de acuerdos entre los sectores público y privado, pero esto no alcanza. No hay una infraestructura adecuada, porque no se acompañó el crecimiento del sector”, afirmó el titular de la BCR.

En este plano, Simioni planteó además que la hidrovía debe ser “moderna y eficiente” y que son necesarias las obras de calado de forma “urgente” con los cuidados ambientales que corresponden.

El acto en la Bolsa de Comercio de Rosario

El secretario de Agricultura, Matías Lestani, citó una frase del expresidente Julio Argentino Roca para demarcar el terreno sin aportar una respuesta. “La verdad está en lo posible”, dijo y luego habló de Domingo Faustino Sarmiento y de los “100 Chivilcoy”, para seguir en línea con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que se refirió a la importancia de pensar más allá de la coyuntura.

“La construcción de las políticas públicas tienen un centro de gravedad, que es el productor agropecuario”, advirtió Lestani y prometió que “desde el Ministerio se trabaja para mejorar el aprovisionamiento de combustible, con YPF Agro. Ese aprovisionamiento es fundamental y tratamos de asegurarlo todos los días”. También prometió que los fertilizantes no van a faltar. “Las decisiones que se toman tienen al productor como punto central teniendo en cuenta el contexto”, agregó. El funcionario calculó que, debido al contexto de la guerra de Ucrania, van a incrementarse las exportaciones de soja. “La Argentina debe aprovechar estas oportunidades”, apuntó.

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que “es necesario que en la Argentina volvamos a pensar en cómo generar riqueza. Muchos piensan que somos ricos. Para distribuir algo hay que llenar la canasta, me decían cuando era chico. Y para eso hay que generar riqueza. Esa forma no sólo le conviene a Santa Fe sino a la Argentina”.