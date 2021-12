Con la industria molinera y avícolas, el Gobierno ya busca darle forma a un fondo para subsidios

El Gobierno le comenzó a dar forma a la creación de un fondo para subsidiar las ventas internas de pan, harina, fideos y pollo.

Según pudo saber este medio, hoy fueron convocados al Ministerio de Agricultura Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa), y Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Ante funcionarios de esa cartera, estas entidades quedaron en analizar la propuesta de un fideicomiso. Debido al hermetismo en las organizaciones, no se comunicaron más detalles sobre lo hablado. No obstante, trascendió la firma de un acta para justamente evaluar la figura de un fideicomiso. En el sector privado no dan esto como algo concluyente, sino en evaluación.

Hace unas semanas, Robeto Feletti, secretario de Comercio Interior, propuso, como alternativas para “desvincular” los precios internos de los externos, subir las retenciones o crear un fideicomiso al estilo del sector exportador para el aceite. Por ese mecanismo, los exportadores realizan una compensación intra industria por US$190 millones para 29 millones de litros mensuales de aceite. Ese fideicomiso vence el 1° de febrero próximo.

Tras la frase de Feletti, Agricultura tomó el tema y, como contó ayer LA NACION, empezó a trabajar en la creación de un fondo anticíclico para subsidiar las ventas internas de pan, harina, fideos y pollo.

La idea es seguida con preocupación por los exportadores, que son los que para trigo, maíz y sus subproductos deberán poner la plata para el nuevo fondo. El sector exportador no fue informado del nuevo fondo.

Si bien faltan detalles, armar la estructura legal y que Agricultura, a su vez, hable con el Ministerio de Economía, con el fondo se compensaría el costo de 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz. En valor, serían más de $14.000 millones. Llevados a productos finales, el Gobierno apunta a subsidiar así ventas de harina, fideos, pan y pollo.

Desagregadas por cultivos, para trigo las compensaciones rondarían unas 3,13 millones de toneladas del cereal (la molinería demanda unos seis millones para el consumo interno). En detalle por productos, se compensarían el equivalente a 2,060 millones de kilos de pan francés para el consumo interno, 222 millones de paquetes de harina de trigo 000 de un kilo y el consumo de 530 millones de paquetes de fideos de 500 gramos. La Argentina cerrará este año con una cosecha de trigo superior a los 20 millones de toneladas.

En cuanto al pollo, se compensaría, siempre según el detalle del primer borrador, 400 millones de pollos enteros por año. En toneladas, se habla de compensar 1,5 millones de toneladas de maíz sobre una producción de 60 millones de toneladas.