En un clima de tensión, la pyme láctea bloqueada volvió a operar con una producción reducida

MOCTEZUMA.- En medio de un clima enrarecido, volvió a funcionar la planta de Lácteos Vidal ubicada en esta localidad bonaerense de 450 habitantes a 30 kilómetros de Carlos Casares y que había afrontado un bloqueo por parte de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra).

Cerca de las 6 AM, el horario de ingreso del personal, 12 trabajadores se presentaron para seguir con las tareas diarias en la compañía. Además, desde la empresa contaron a LA NACION que ingresó alrededor del 40% de la producción de leche que procesan diariamente. Sin embargo, indicaron que se encontraron con la sorpresa de que el establecimiento que tienen en el barrio de Villa Devoto, en CABA, estaba a punto de ser tomado, lo que llevó a un enfrentamiento entre empleados que querían trabajar y el gremio, según dijeron.

“Estoy bajando un poco de leche que metimos ayer, es muy poco, es un 40% de la leche que trabajamos normalmente con ese personal. Después voy a intentar sacar un camión para despachar a Buenos Aires. En seis días, hoy, al menos es el primero que estoy elaborando. Evidentemente me tendré que acostumbrar a ese volumen de leche, a menos que se comiencen a sumar [más operarios] después de ver que nadie los molesta. Tal vez, alguno más se anime”, dijo Arturo Díaz, director técnico de la compañía, quien estuvo en la planta en el momento de la entrada del personal.

Desde temprano, la policía de Carlos Casares estuvo presente en el portón de ingreso de la planta “para dar apoyo” al destacamento de la localidad y así evitar que se genere algún conflicto entre el personal que se presentó a trabajar y los afiliados al gremio que hacen guardia en las carpas desde hace varios días.

La empresa volvió a operar aunque de manera reducida Santiago Filipuzzi

“Para mí es un salto importante haber puesto la fábrica en marcha, aunque sea con muy poco volumen y con poco personal, pero pensando en defender los puestos de trabajo. Seguiré porque para nosotros es importante mantener los empleos y los trabajadores que quieran trabajar. Es un salto, no mucho, pero es importante para ver si mañana podemos ingresar un poco más de leche y más personal, los que puedan tomar coraje y unirse. Pero fue importante para nosotros volver a escuchar el ruido de la fábrica en marcha”, amplió el directivo.

“Hoy me contaba uno de los chicos que está que le dijeron de no trabajar y después se presentaron a las 9.30 de la noche para que no se presentara a la planta. Así van, casa por casa, intimidando a la gente, diciéndoles que el gremio les va a pagar los días, que les va a reconocer lo que la empresa les descuente. Así es el daño que le hacen a la gente”, aseveró Díaz, que también pidió resguardar la identidad del trabajador por miedo a las represalias.

En total, la planta buscará procesar 53.000 litros de tres camiones que ingresaron. “Eso es insignificante con respecto a lo que trabajamos a diario”, precisó. Dentro de la planta en Moctezuma se elabora mozzarella y otros derivados de productos lácteos. En tanto, en el barrio porteño de Devoto la pyme posee un establecimiento con 36 empleados donde se elabora mozzarella, están las oficinas y un depósito de productos.

Integrantes del gremio Atilra ante la sede de Lácteos Vidal en el barrio porteño de Villa Devoto Mauro Alfieri

“Hoy quisieron tomar esa planta, pero los operarios se resistieron, del total solo quedaron tres empleados que no pudieron ingresar. Cortaron la calle y eso que en Capital Federal no tienen ningún reclamo, lo hacen en apoyo a esto. Trabajan en conjunto: liberaron acá en Moctezuma, pero bloquearon allá. Es decir, yo no puedo mandar mercadería para allá. Sigo en la traba. Ellos aseguran que Moctezuma está liberado, pero ahora tenemos la traba en Capital Federal, donde no pueden entrar ni salir mercadería. Juegan a doble cara. Ayer me parecía muy fácil que me dejaran entrar los camiones, como lo hicieron, pero porque había algo más. Hoy, a la mañana, me encontré con la sorpresa en Capital Federal”, describió.

En Moctezuma se elaboran quesos blandos, semiduros y duros, crema, manteca y ricota, dulce de leche. La planta es de exportación a la Unión Europea; hacia allí se envía mozzarella. Además, se elabora leche en polvo para Bolivia y suero para China y Corea del Sur.

Díaz se preguntó cuánto tiempo se puede sostener la planta trabajando menos y “pagando todos los sueldos”. Agregó: “Aunque no trabajen todos los días, hay una parte que cobran sí o sí, con cargas sociales, el sindicato. ¿Cuánto vamos a aguantar?”

Arturo Díaz, apoderado y director técnico de Lácteos Vidal: "Para mí es un salto importante haber puesto la fábrica en marcha" Santiago Filipuzzi

Mientras hablaba con LA NACION, la empresa pudo sacar un camión cargado con productos con destino a la fábrica de Villa Devoto. Sin embargo, por el conflicto en ese establecimiento de ese barrio porteño el vehículo deberá quedarse en Carlos Casares hasta que se normalice la situación. “En Buenos Aires no puede descargar, por eso digo que estamos en la misma situación. Una vez que lo tengo afuera, es más fácil para mí moverlo”, agregó el director.

El temor recurrente de los dueños es que se reactive el bloqueo en Moctezuma. “A medida que tenga más gente voy a seguir trayendo un poco más de leche y elaborando”, explicó.

Díaz asegura que el gremio de Atilra en CABA no habría estado de acuerdo con la medida de fuerza llevada a cabo en Moctezuma el 18 de julio pasado, cuando se inició el conflicto, y que por eso no se habría sumado en el primer momento.