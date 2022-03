Fuerte rechazo del campo al fondo que anunció Fernández para “garantizar el pan en la mesa de los argentinos”

En el campo rechazaron el anuncio del presidente Alberto Fernández de crear un fondo de estabilización por la suba internacional del precio del trigo para frenar nuevos aumentos en el valor del pan.

Pese a que el trigo tiene una incidencia que no supera el 13% en el precio final del pan, el jefe de Estado puso foco en el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que representan casi el 30% del comercio global del cereal, que recalentó los valores internacionales. Aunque no lo dijo públicamente, se espera que el fondo se constituya con el dinero de un 2% que subirán las retenciones al aceite y harina de soja. En plata serían unos US$425 millones. Serviría para que los molinos puedan vender la harina a precios reducidos a los panaderos.

“He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana”, dijo el mandatario. “Garantizar el pan en la mesa de las argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando ante esta emergencia. Pero es apenas una parte”, agregó.

“Estamos repitiendo viejas recetas que no funcionaron y hoy no tienen por qué funcionar”, señaló Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. “Estas intervenciones no funcionan; son pan para hoy y hambre para mañana”, añadió.

Laucirica indicó que “después de dos años de Gobierno es bueno que aborden la inflación”, pero “el diagnóstico es equivocado”. Agregó que la inflación “no es por la guerra, viene de años”, y que “la principal causa no es el trigo”. Señaló que se culpa al trigo cuando, por ejemplo, los combustibles vienen de subir 12,5%.

“No sabemos con qué se aportará al fondo, pero si es con el 2% de aumento de las retenciones volvemos a estar en contra porque va a repercutir en el productor”, dijo Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

“Pensar que sólo la causa es cómo manejar los precios es el error de siempre; la causa es la emisión monetaria”, añadió.

En tanto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), consideró: “La guerra que el presidente de la Nación dice haber lanzado contra la inflación se parece más a una batalla contra la producción. Se anuncian medidas que no solucionan ninguno de los problemas existentes, sino que continúan enviando pésimas señales al sector. La inflación en los alimentos se combate con más oferta y estas medidas no van en esa línea”.

Por la mejora de los valores internacionales de los granos, al Gobierno ya le entrará retenciones extra por 1200 millones de dólares. En la agroindustria algunas voces señalan que sin tocar los derechos de exportación el Gobierno ya podría con ese dinero solventar cualquier subsidio al consumo. Incluso, podría dar señales como bajar por su cuenta el IVA a los alimentos.

Discurso

Para Jesús Silveyra, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, “el discurso del Presidente es una tomada de pelo a la población”.

“Habiendo prometido el anuncio de medidas para el inicio de la ‘guerra contra la inflación’, repitiendo como un loro el ‘todos y todas’, cargó toda la culpa de la inflación a la guerra entre Rusia y Ucrania y al aumento del precio del trigo. Una subestimación total a la capacidad de entendimiento de los ciudadanos, como si fuésemos igual de brutos que el canciller hablando inglés o la senadora tucumana mencionando equivocadamente a la espada de Damocles. Lo único que anunció fue la creación del fideicomiso para subsidiar el precio de la harina y los fideos, seguramente mediante el aumento del 2% de los derechos de exportación al aceite y la harina de soja”, dijo.

En tanto, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), indicó que el Gobierno realizó un “mal análisis” de los problemas.

“Mal análisis de los problemas que vivimos a diario los argentinos. Ninguna autocrítica del gobierno nacional. No hay ningún margen para que el campo se haga cargo de los errores ajenos”, expresó.