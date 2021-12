“Volúmenes de equilibrio”: Agricultura deja abierta la puerta para una revisión en trigo

Después del rechazo que generó la decisión del Ministerio de Agricultura de establecer “volúmenes de equilibrio” que la exportación no podrá superar a riesgo supuestamente de afectar el consumo interno, el ministro de esa cartera, Julián Domínguez, dejó abierta la puerta para una modificación del tonelaje fijado en trigo.

Según Agricultura, para trigo 2021/2022 se determinó un volumen de equilibrio de 12,5 millones de toneladas. De acuerdo a cifras oficiales, de ese volumen ya hay declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por 10.388.866 de toneladas.

Para la cartera oficial, la producción de la cosecha de trigo en curso superará los 22 millones de toneladas, un nivel récord. Los privados también calculan un volumen similar y estiman, en esta línea, que en lugar de 12,5 millones de toneladas podrían colocarse en el exterior al menos 14 millones de toneladas.

Acusando recibo de las críticas que recibió la medida de los “volúmenes de equilibrio”, Agricultura señaló: “Durante la segunda quincena de enero se convocará a todos los integrantes de la cadena del trigo para determinar los volúmenes de equilibrio”.

“Quiero reafirmarles a los productores que estos volúmenes les permiten comercializar su cosecha con tranquilidad sin responder a presiones especulativas”, señaló Domínguez.

Desmentida

En un comunicado, por su parte las Mesas Intersectoriales de Maíz y de Trigo negaron haber solicitado la medida que fijó Agricultura para los volúmenes de equilibrio.

“Ante interpretaciones erróneas acerca de su accionar, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo desean reiterar su vocación de trabajo para evitar medidas intervencionistas en los mercados de producción, consumo y exportación. Por ello, y ante el pedido de las Autoridades Nacionales, estas mesas han realizado estimaciones de oferta y demanda, las cuales fueron remitidas al Ministerio de Agricultura. Esos datos, consensuados entre todos los integrantes de la cadena, mostraban la inexistencia de problemas en el abastecimiento interno, y que había posibilidades de ampliar los volúmenes disponibles para exportar, tanto en maíz como en trigo”, indicaron.

“Dichas estimaciones fueron expresadas por la Subsecretaría de Mercados en la Resolución Ministerial 276 del día viernes 17 de diciembre. Sin embargo, queremos hacer notar que estas Mesas no solicitaron el dictado de resolución alguna (con la que obviamente no coincidimos), sino que trabajaron para promover un mercado interno y de exportación sin trabas. Como Mesas no promovemos el establecimiento de ningún requisito restrictivo, porque afectan el normal desarrollo de las condiciones de producción y comercialización, generando a futuro menores siembras y menores producciones, con los consecuentes aumentos de precios internos y menores ingresos de divisas al país”, agregaron.