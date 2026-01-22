Base de datos: el Gobierno presentó una plataforma para mapear y mejorar la planificación de la industria forestal

El Gobierno presentó una plataforma para mapear el pino que permite analizar, sobre una base cartográfica, la distribución espacial de la materia prima forestal. Según resaltaron en la administración de Javier Milei, esto permitirá optimizar la toma de decisiones de inversiones industriales y logísticas.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, donde se destacó que desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, se diseñó una Aplicación de Visualización Territorial que permite analizar, sobre una base cartográfica, la distribución espacial de la materia prima forestal (especie pino), mostrando la superficie existente por estrato etario dentro de un radio de búsqueda definido.

Según mencionaron desde la Secretaría, la plataforma permitirá disponer de información confiable, actualizada y georreferenciada que resulta clave para la competitividad del sector. “La aplicación integra variables estratégicas como la distribución de las plantaciones, su rango etario y la proximidad a la infraestructura logística, aportando una visión integral del territorio que permite reducir costos operativos y optimizar el transporte hacia los centros de consumo", afirmaron.

La plataforma podrá impulsar inversiones y optimizar la industrialización Senasa

Indicaron que la herramienta tiene un impacto estratégico en la cadena de valor, ya que aborda tres ejes fundamentales para el desarrollo forestoindustrial: dimensión de existencias, que entraña el cálculo de madera disponible en áreas específicas. La planificación industrial, implica el análisis de la oferta según la edad de las plantaciones y su potencial uso industrial. En tanto que la optimización logística y transporte, conlleva la evaluación de la disponibilidad de materia prima en función de las distancias".

Además, señalaron que la plataforma fue pensada como una herramienta dinámica y en permanente evolución. “Se enriquecerá mediante el trabajo conjunto con el sector productivo, incorporando nuevas capas de información y funcionalidades adaptadas a las demandas emergentes", observaron.

En la plataforma se podrán consultar datos de rutas y trazar un área de interés

Dijeron también que con esta iniciativa, a la que se puede acceder desde la aplicación “Distribución Espacial de la Materia Prima”, el Gobierno reafirma su compromiso para otorgarle a los inversores herramientas que faciliten la toma de decisiones basadas en datos geoespaciales, contribuyendo de manera directa al desarrollo del sector Foresto Industrial Argentino.

Desde el Gobierno explicaron que se trata, básicamente, de una herramienta que ordena información pública y permite definir la disponibilidad georreferenciada de madera de pino en función de la edad de las plantaciones. Indicaron que está focalizada en una zona acotada, donde el pino presenta condiciones óptimas de desarrollo, y que esa información facilita la toma de decisiones de inversión para distintos proyectos de industria.

Señalaron además que la aplicación está pensada como una herramienta al servicio del inversor, ya que en una actividad donde la logística tiene un peso determinante en los costos, contar con un mapa preciso de la disponibilidad de mate.