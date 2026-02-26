Cierre definitivo y 520 personas sin trabajo: desaparecen famosas marcas de postres y plantas gestionadas por venezolanos

CÓRDOBA.- Las plantas lácteas gestionadas por la venezolana Maralac S.A cerraron definitivamente, tanto las dos de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) como La Suipachense. Unos 520 trabajadores quedan sin empleo en total. Sus quiebras habían sido declaradas hace tres meses.

ARSA cerró las instalaciones de la localidad bonaerense de Lincoln y de la cordobesa Monte Cristo, como consecuencia de la quiebra judicial decretada en noviembre de 2025. El final de las actividades fue confirmado por la Justicia.

ARSA, inicialmente de accionistas de Vicentin, elaboraba productos adquiridos a SanCor, como SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. La resolución de quiebra fue firmada por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial 29, luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en abril de 2024. La decisión incluyó la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos.

La clave fue que “no se inscribió ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada”. Ante la ausencia de un comprador o inversor que pudiera rescatar la compañía, el juez subrogante no tuvo más opción que dictar la quiebra.

En ese momento, como informó LA NACION primero se decretó la “inhibición general de bienes de la fallida”. Y se ordenó, además, al Banco Central que comunique a “todas las instituciones financieras y a los proveedores de servicio de pago del país” la quiebra de Alimentos Refrigerados SA. Las órdenes judiciales incluyeron “cerrar todas las cuentas corrientes de la fallida, plazos fijos, caja de ahorro y demás imposiciones a su favor”. Adicionalmente, se dispuso “embargar y transferir los saldos existentes al Banco de la ciudad de Buenos Aires” a una cuenta abierta para el expediente.

Cierre

El cierre definitivo deja sin empleo a unos 180 trabajadores en las instalaciones de la provincia de Buenos Aires y a unos 200 en Monte Cristo. Ambas plantas estaban dedicadas a la elaboración de yogures, flanes y postres refrigerados.

Una de las plantas de ARSA, en Arenaza, provincia de Buenos Aires

Por supuesto, como se mencionó, el cierre implica la desaparición de marcas históricas en el mercado lácteo como los yogures Yogs y Primeros Sabores, y postres como Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, todos elaborados bajo licencia de SanCor.

La empresa nació en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor, en una operación encabezada por un holding vinculado al Grupo Vicentin por unos 100 millones de dólares. La toma de control se hizo con la promesa de modernizar y expandir la producción.

Hace unos tres años la gestión pasó a manos de Maralac SA. A fines de marzo del 2024 abrió su concurso preventivo. La venezolana, vinculada a los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, también gestionaba La Suipachense. La quiebra de Lácteos Conosur SA, la firma que la controlaba, fue decretada en noviembre.

En la empresa trabajaban unas 140 personas

El juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, puso fin a un proceso que se había iniciado bajo concurso preventivo. En la empresa trabajaban unas 140 personas.

En el fallo de noviembre se ordenó la inhibición general de bienes de la compañía y del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración.

Uno de los momentos de tensión que se vivió en La Suipachense

La empresa, en su caída, pasó de procesar 250.000 litros de leche por día a 40.000 y luego quedó paralizada. En el medio hubo un intenso conflicto con los trabajadores en Suipacha, donde están las instalaciones. Los trabajadores ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados. La Suipachense tenía 70 años de historia.