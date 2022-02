Corrientes: el campo reclamará al ministro Domínguez “un tratamiento impositivo diferente” por los incendios

La Mesa de Enlace verá el próximo jueves al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para hablar de la situación en Corrientes por los incendios. Pedirá, entre otras cosas, una ayuda impositiva y financiera importante para los productores.

Recientemente, en el marco de una reunión con productores en la localidad correntina de Mercedes, la Mesa de Enlace señaló que las pérdidas rondaban los 25.000 millones de pesos. Incluso, la Sociedad Rural Argentina (SRA) elaboró un informe detallado por producciones donde la cifra se ubicaba en los $23.000 millones. Sin embargo, alertaba que con la extensión de la superficie incendiada la pérdida podría aproximarse a $40.000 millones.

“La reunión es exclusivamente por Corrientes. Lo que nosotros vamos a ir a plantear es que se necesita un tratamiento impositivo diferente”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a LA NACION.

“Con la emergencia no alcanza”, agregó el dirigente. Apuntó que se va a solicitar también una asistencia financiera que realmente ayude al productor y no lo complique con los intereses. El punto clave es que el productor al menos hasta el próximo año con la situación que se vive no va a tener ingresos, según alertó.

“Mucha gente va a tener que vender su stock de hacienda y esto va a significar que tenga que pagar el impuesto a las Ganancias por venta forzosa; nosotros queremos que se elimine”, señaló el dirigente.

Chemes indició que desde las entidades están dispuestas a colaborar con las herramientas que se necesiten para Corrientes.

Domínguez tiene una agenda de viajes por varias provincias. Hoy y mañana estará en Corrientes, luego en San Juan y después en Santa Fe, señalaron desde la cartera de Agricultura.

En las últimas horas se registraron precipitaciones en varias regiones del país que las necesitaban en un momento donde los cultivos de soja y maíz, salvo los que ya perdieron todo su potencial de rinde por la sequía, requerían nuevas lluvias.

Sin embargo, en Corrientes fueron nulas o en algunos lugares muy escasas. Fuentes del gobierno provincial, por ejemplo, indicaron hasta el mediodía de hoy 1 mm en Monte Caseros, 2 mm en Curuzú Cuatiá y precipitaciones directamente no medibles en Mercedes y Paso de los Libres.

Para este lunes no se descartan nuevas precipitaciones, mientras que podrían tener un mayor caudal ya hacia el próximo jueves, precisó Pablo Mercuri, director del Centro de Recursos Naturales del INTA.

Hay una batalla cuerpo a cuerpo contra las llamas Marcelo Manera - LA NACION

Como informó LA NACION, Corrientes viene de tres años con una situación de déficit hídrico. La provincia, que tiene una superficie de más de 8 millones de hectáreas, tenía habitualmente un 40% del territorio con agua en superficie pero ahora ronda menos del 15%.

En su habitual reporte sobre incendios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que en Corrientes hay focos activos en los departamentos de Concepción, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro, San Martín.

Críticas

Mientras las llamas avanzan en Corrientes y ya arrasaron 785.238 hectáreas, la Red Nacional de Productores Autoconvocados realizó fuertes críticas. Lo hizo en un comunicado donde se sumaron productores y asociaciones y sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires.

“Lanzamos nuestro grito por Corrientes y un clamor de ayuda a todos: al Ejército Libertador, a los bomberos voluntarios, a la policía, a los demonizados aeroaplicadores privados que con limitaciones y peligros deben operar como improvisados aviones hidrantes en un país que no los tiene”, señalaron.

Luego apuntaron: “En Corrientes no solo se incendian los campos; arden las mentiras que por años encubrieron la rapiña y la voluntad excluyente de sumar puestos y vivir del Estado. Han llenado el país de observatorios y protecciones y demoran semanas en tomar nota de una tragedia devastadora”.

“En Corrientes crepita el ‘Estado Presente’ que nos ahoga con impuestos expulsando a la gente de los campos y descapitalizando a los productores (otra de las causas). En Corrientes se ve en tiempo real lo que en todos lados ocurre en cámara lenta: la desoladora imagen del abandono de las viñas en Cuyo y de los perales y manzanares en Río Negro, por ejemplo”, agregaron.

En el comunicado también manifestaron: “De las cenizas de la mentira nace la voluntad de asumir nuestro destino sin estado presente, sin nodrizas amamantadoras, sin retenciones e impuestos confiscatorios, sin desdoblamiento cambiario y sin ampulosas representaciones truchas patrocinadas por el mismo gobierno como el Consejo Agroalimentario Argentino y otros sellos de goma”.