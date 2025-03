“Default”: en una producción dicen que enfrentan su peor año y anticipan un preocupante futuro

El “Semáforo de Economías Regionales” de Coninagro, de enero de 2025, reflejó que solo tres actividades estuvieron en verde, mientras que hubo 10 en amarillo y otras seis en rojo. Las actividades en rojo, como algodón, arroz, mandioca, papa, vino y mosto y yerba mate están afectadas por la disparidad entre el aumento de los costos y la falta de incremento de precios en relación con la inflación, lo que ha dañado su componente de negocio.

Carlos Almiroty, presidente de la Cámara Algodonera Argentina, señaló que este es el “peor” año de todos para la actividad algodonera. “Veníamos de cuatro años complicados y este ya es el quinto. Ha habido una sequía atroz desde mediados de enero en adelante, en líneas generales, porque no fue en todos lados. En muchos lugares recién este fin de semana volvió a haber una lluvia que para muchos llegó tarde y como en tantos otros lugares atravesamos calores terribles, tanto en las máximas como en las mínimas”, precisó.

En los últimos meses hubo muchos días con máximas que orillaban los 45° y 50° C, pero a la noche no aflojaba, por lo que esto generó un fuerte estrés en las plantas. “Hubo semanas de un soplete que literalmente quemó los cultivos. Hay zonas del centro del Chaco hacia el oeste, entrando a Santiago del Estero, donde hay pérdida total del cultivo; y después, más al norte y hacia el sur del Chaco, norte de Santa Fe, sur de Santiago, la cosa está mejor porque recibieron un poco más de agua”, observó.

Las altas temperaturas secaron los cultivos en la región, por ende, generaron un impacto en la zafra. “Algunos están muy buenos, otros regulares y otros malos, pero van a tener cosecha independientemente de los rendimientos. Hay mucha gente muy golpeada. El Chaco la semana pasada decretó la emergencia agropecuaria; va a haber un default de productores que no van a poder pagar, cubrir los cheques que les empiezan a entrar ahora en mayo. Va a ser una situación económica muy complicada, con rotura de la cadena de pagos, porque no van a pagarle a las insumeras, a las agroquímicas, a los alquileres; esa gente, a la vez, no va a poder cumplir con sus compromisos”, precisó.

La cosecha estaba estimada en 350.000 toneladas de fibra o más, sin embargo, hoy se está evaluando una cosecha de 250.000 toneladas de fibra. Es decir, se calcula que se han perdido 100.000 toneladas a causa de la sequía. “Esto impacta en el productor y en toda la cadena a su alrededor, el que hace los fletes, de la estación de servicios y la desmotadora. Estamos recién empezando la campaña y hay que ver, porque estos números se van a ir ajustando conforme la misma avance a lo largo de abril, mayo, junio, julio; o sea, todavía es temprano. Hay mucha gente que está muy golpeada”, observó. En ese contexto, los precios internacionales cayeron aproximadamente 10%, con respecto de la campaña pasada.

En tanto, de acuerdo con los datos de Coninagro a nivel productivo, las áreas de siembra de los diferentes cultivos mostraron resultados variados, mientras que en el componente de mercado las exportaciones fueron generalmente positivas, aunque las importaciones también aumentaron en el caso del arroz y las hortalizas.

En ese contexto, las actividades en verde dentro del semáforo incluyen maní, porcinos y tabaco, donde los precios han aumentado ligeramente por encima de la inflación, y los costos han evolucionado de forma favorable. En estos sectores el componente productivo muestra incrementos en el área sembrada o stock y producción, con un aumento en las exportaciones. Por su parte, las 10 actividades en amarillo no presentan una tendencia clara ni positiva ni negativa en los tres componentes clave (negocio, productivo y mercado), aunque algunos muestran pequeñas mejoras.

