Denuncian que dejaron de ingresar US$420 millones por un control del Gobierno sobre el campo

Por no tener abierta la exportación de maíz, sin cupos, el país perdió a valores FOB unos US$420 millones, según alertó Santiago del Solar, productor agropecuario y exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta mañana, el Ministerio de Agricultura comunicó a los exportadores una ampliación del “volumen de equilibrio” para el cereal de 30 a 36 millones de toneladas. En diciembre del año pasado, esa cartera creó el mecanismo de los volúmenes de equilibrio para administrar las exportaciones y que los operadores no pueden superar. Lo hizo con la supuesta excusa de evitar un impacto de los precios internacionales en el mercado local.

En este contexto, para Del Solar, como el FOB del cereal bajó de US$358 la tonelada en marzo pasado a 285 dólares al valor de ayer, por la diferencia se produjo una pérdida millonaria.

“Se perdieron y no se recuperan más, tendría que volver a subir el maíz a US$70 dólares por tonelada”, dijo a LA NACION. “En marzo, abril, los precios internacionales estaban que ardían. Si hubiese estado abierto en marzo, había 6 millones de toneladas más cuando empezaba la cosecha. En ese momento, el FOB argentino estaba en un buen promedio, US$70 por encima de hoy. Bajó muchísimo el precio internacional del maíz y el FOB argentino lo reflejó”, indicó.

En el sector apuntan contra el sistema de cuotificación que afecta el comercio de maíz Shutterstock

“A los US$70 por tonelada el productor argentino los pudo haber capturado y haber hecho la declaración [de venta] el exportador. Sin embargo, no se hizo porque estaba cerrado. Esos 70 dólares por 6 millones de toneladas, que fue lo que abrieron ahora, son 420 millones de dólares que la Argentina se perdió y que se esfumaron”, puntualizó.

“No dejaban vender y lo hacen ahora que bajó 70 dólares el valor internacional. Con estas medidas pierde la Argentina, pierden los productores, pierde el ingreso de divisas y pierde la recaudación de los derechos de exportación. Es una pérdida total por una torpeza de inventar una cosa que le llaman volumen de equilibrio, que es ponerle un tope a las exportaciones”, recordó.

El productor Santiago del Solar Cortesía

Otro de los temas que planteó Del Solar es que el mismo Ministerio de Agricultura señala que quedarían toneladas remanentes. “Si se exportan 36 millones sobrarían 3,4 millones toneladas. ¿Por qué poner tope en 36 millones? Si se deja libre el mercado, se transparentan las cotizaciones y, a su vez, ingresan más divisas, ya que se estimula la exportación”, amplió.

Cuando Luis Basterra estaba al frente del Ministerio de Agricultura, se hizo un cierre temporal de las exportaciones del cereal que se prolongó casi quince días. En tanto, el actual ministro, Julián Domínguez, instauró los “volúmenes de equilibrio”.

“Los volúmenes de equilibrio entorpecen el mercado. No deberían existir, al igual que Brasil, Paraguay, Uruguay, EE.UU., Canadá y Australia, que no limitan exportaciones”, ejemplificó y advirtió que parte de estas divisas que no pudieron ingresar por la intervención del Estado podrían haber servido para inyectar de dólares al Banco Central (BCRA). “Los US$420 millones más de liquidación en exportaciones ayudarían mucho a la situación actual”, expresó.

Néstor Roulet compartió un informe sobre las consecuencias del famoso volumen de equilibrio Twitter

Por otra parte, Néstor Roulet, productor, explicó que versus mayo pasado la pérdida para el país por no haber tenido abierto el mercado ronda los US$174 millones.

“Con el famoso ‘volumen de equilibrio’ de maíz 20/21, la Argentina perdió ingresos por US$174 millones. Si en marzo se sabía de una producción de 53 millones de toneladas, ¿para qué intervenir en forma tan inoportuna y grosera el mercado? ¿Será para beneficio a unos pocos?”, deslizó en un tuit.