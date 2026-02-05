“Desprotegidos”: temor por brutales robos de ganado en el sur de Santa Fe

Con una escalada de hechos, productores ganaderos del sur de Santa Fe volvieron a quedar en el centro de la escena por el avance del abigeato. Juan Félix Rossetti, productor de la zona comprendida entre Zavalla y Roldán, relató que en los últimos 12 a 15 meses sufrió cuatro robos de hacienda, un número inédito para un establecimiento que, según remarcó, históricamente casi no registraba episodios de este tipo.

“Acá en la zona, generalmente, siempre fue más o menos bastante tranquila. Antes siempre había algún episodio, pero hace muchos años que no”, explicó Rossetti a LA NACION. Sin embargo, esa situación cambió de manera abrupta en el último año.

Los dos primeros hechos ocurrieron con una modalidad conocida en el delito rural: “cortan alambre, entran a caballo y nos robaron tres vacas en uno y dos en otro, y se las llevan al arreo. O sea, no las matan, las llevan andando por el borde de la autopista y después no sé dónde terminan”.

Según contó el productor, la situación se agravó en las últimas semanas con un tipo de robo mucho más violento y visible. Rossetti detalló que hace apenas diez días sufrió un episodio que no se registraba desde hacía al menos 25 años: “Vienen, te rompen alambre, se meten a caballo, te lo matan y se llevan la carne”. El dato que suma mayor preocupación para la gente de la zona es el lugar donde ocurrió. “Con la gravedad que fue sobre una ruta nacional, sobre el lado 12, entre el cruce de Zavalla y el cruce de Roldán, y en menos de 10 días”, afirmó.

Uno de los últimos golpes que sufrió el productor

En términos económicos, Rossetti precisó que “cada animal hoy son novillos de 350 kilos, y un animal de esos vale 2 millones de pesos cada uno, y las vacas también están en otros 2 millones de pesos”. No obstante, subrayó que la pérdida va mucho más allá del dinero. “El tema no es solo económico, sino que es de la impotencia y en la producción”, afirmó.

Como consecuencia directa de la inseguridad, el productor se vio obligado a modificar su esquema de trabajo. “Yo tengo que ahora hacer cambios en el sistema de producción para encerrar la hacienda de noche, para que no quede en el lote por lo que está pasando”, señaló. Según explicó, estas decisiones impactan en la eficiencia y en los costos del sistema productivo, que alteran las rutinas que funcionaban sin inconvenientes hasta hace poco tiempo.

Más allá de su caso puntual, Rossetti enmarcó estos hechos dentro de un problema más amplio que atraviesa al sector agropecuario en la provincia. “Esto es parte de la inseguridad que está en el campo, que no es solo de esto”, advirtió, y agregó que también se registran “robos en galpones y de maquinarias”. “El campo está realmente desprotegido, sobre todo la seguridad en el campo en Santa Fe”, observó.

Los ladrones dejan las visceras en donde matan al animal

De acuerdo con el testimonio de otro productor de la zona, la mayoría de ellos ha sufrido abigeato, con animales faenados en el propio establecimiento, alambrados abiertos con conocimiento y movimientos nocturnos que no parecen improvisados por los delincuentes.

Según mencionan, la Guardia Rural recorre, controla y se muestra presente, pero el delito sigue avanzando. La pregunta circula en cada tranquera y en cada reunión que mantienen en el ámbito rural: si hay móviles, controles y recorridas, ¿por qué el abigeato no se frena? El reclamo, dicen, no apunta a la presencia, sino a los resultados. “Porque patrullar sin disuasión, controlar sin investigación y detener sin consecuencias termina consolidando un mensaje peligroso: que robar ganado sigue siendo un negocio de bajo riesgo”, cerró.

Rossetti es presidente de la empresa desarrolladora y productora agropecuaria de Kentucky Club de Campo, el barrio cerrado donde tiene su casa Lionel Messi. El lugar, ubicado en Funes y lindero a la ruta provincial 34, fue desarrollado por la empresa Rossetti SA y hasta fines de los años 90 era un establecimiento agrícola-ganadero dedicado a soja, pasturas y ganadería. Cuenta con unas 240 hectáreas y alrededor de 700 lotes, caracterizados por su amplitud y tranquilidad.