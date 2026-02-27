Después de dos años de rechazo: el Senasa autorizó el registro de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa

El Senasa autorizó el registro de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa del laboratorio argentino Tecnovax, tras casi dos años de trámite, lo que habilita su comercialización en el país y amplía la oferta disponible para la campaña sanitaria ganadera.

Así lo confirmó la empresa a través de un comunicado, donde señalaron que la aprobación se produce luego de casi dos años de tramitaciones. Según mencionaron, en ese tiempo la empresa respondió de manera exhaustiva todos los requerimientos técnicos, regulatorios y documentales, “brindando a la autoridad sanitaria todas las garantías necesarias en materia de calidad, seguridad y eficacia, en estricto cumplimiento del marco regulatorio y legal vigente”.

La vacuna antiaftosa vinculada a Tecnovax en Brasil es un producto bivalente elaborado por el laboratorio brasileño Ourofino Saúde Animal, que contiene antígenos inactivados de los serotipos O1 Campos y A24 Cruzeiro del virus de la fiebre aftosa, formulados en una emulsión oleosa para uso en bovinos.

Tecnovax, firma argentina con presencia internacional y acuerdos en varios países, gestionó ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la importación de estos lotes desde Brasil a la Argentina, parte de un plan para ampliar la oferta y reducir costos comparados con el mercado local.

‎Según indicaron la vacuna fue aplicada durante más de una década en Brasil, Paraguay y Uruguay

La vacuna, que ya fue aplicada durante más de una década en Brasil, Paraguay y Uruguay, se incorpora al mercado local con el aval oficial en calidad, seguridad y eficacia. Desde la compañía aseguraron que el producto fue clave en la estrategia regional de control de la enfermedad y destacaron que su aprobación fortalece la competencia y el sistema sanitario nacional.

La vacuna se elaborará en la planta industrial habilitada por el Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Según pudo saber LA NACION, la línea no estaba produciendo actualmente esta vacuna porque no contaba con demanda activa, aunque la instalación mantiene la habilitación oficial vigente. En el marco del proceso para su eventual ingreso al país, técnicos del Senasa inspeccionaron la planta y, de concretarse nuevas partidas, cada serie que se fabrique será sometida al control y liberación correspondiente por parte del organismo sanitario argentino, según pudo saberse.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), Brasil está dentro de los países libres de la fiebre aftosa sin acunación.