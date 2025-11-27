Distinción: LA NACION Campo ganó dos importantes premios

En la edición 2025 de los premios del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA - Spraytec), LA NACION Campo se destacó con dos galardones que destacan su calidad. Ganó como el Mejor producto periodístico en Gráfica en una votación realizada por los socios de la entidad.

La ceremonia tuvo lugar la semana pasada en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), cuyo evento contó con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Periodistas Agrícolas (IFAJ), Steve Werblow, un escritor y fotógrafo agropecuario de Estados Unidos.

Durante la gala también estuvo Miguel Simioni, presidente de la Bolsa rosarina, quien al tomar la palabra brindó las palabras de bienvenida y destacó la importancia de los Premios CAPA para valorizar el trabajo del periodismo agropecuario.

Subrayó el rol de los comunicadores en la difusión de información precisa y en el fortalecimiento institucional del sector, además, de los desafíos que implican para los periodistas recabar información.

Belkis Martínez fue elegida como "Mejor Periodista en Gráfica Nacional" Venecia tostado

De la misma forma que sucedió el año pasado, los finalistas y ganadores fueron elegidos por los propios periodistas del círculo. Se reivindicó el trabajo colectivo que mantiene vivo al periodismo especializado en todo el país.

Además del reconocimiento a LA NACION Campo, la periodista de este medio Belkis Martínez fue elegida como Mejor Periodista en Gráfica Nacional, por segundo año consecutivo.

Durante la gala de premiación hubo un total de 26 ganadores entre periodistas, medios, empresas e instituciones reconocidas por su labor en el sector agropecuario.

En total hubo 26 ganadores de los premios CAPA 2025 Venecia tostado

En la ceremonia, la presidenta del CAPA, Nanette Giovaneli, resaltó el esfuerzo realizado para que los Premios CAPA ganen influencia tanto a nivel nacional como regional, valorando el trabajo comprometido de medios, periodistas y empresas que forman parte del sector agropecuario. Recordó que los reconocimientos fueron a elección de los socios votantes. Adelantó que la Argentina será sede del Congreso Mundial de la IFAJ en 2028.

Asistieron ejecutivos de empresas del sector agropecuario, autoridades de la Bolsa rosarina, Rosgan y M.A.V. y representantes de la Mesa de Enlace.