Dólar soja: tambos, avícolas, feedlots y productores porcinos alertan por una suba de sus insumos y de precios

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un nuevo régimen para agilizar la venta de soja, a través de un mecanismo en donde los productores venderán hasta el 30 de septiembre y los exportadores liquidarán a un tipo de cambio de $200, en otras actividades del sector agropecuario se encendieron las alarmas por el impacto que tendría en sus propias economías. Son actividades transformadoras de proteína vegetal en carne y leche.

Para Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), “sin duda este tipo de cambio diferencial para la soja, llevará a que la oleaginosa aumente y, si se incrementa, va aumentar el expeller de soja [subproducto], que es un componente importante para la actividad [por la alimentación]”.

“Si bien son cantidades distintas las que se usan, en el costo tiene tanta incidencia como el maíz, donde se usa más maíz que expeller de soja, este último es más caro. Esto va a generar un movimiento en el costo que se trasladará de alguna manera al precio de venta del pollo. Es así”, dijo a LA NACION.

Pero no solo eso preocupa sensiblemente al sector. “Hay una realidad. Siempre el productor mantiene stocks de determinados productos que es una manera de preservar su capital, como una suerte de moneda dura que son los cereales o la oleaginosa. Entonces, nos preocupa que de golpe ahora esto genere venta de soja y retención de cereales”, enfatizó.

Otro problema que ve el dirigente es que en general los productores avícolas tienen guardada mucha mercadería de la denominada ‘a fijar’, donde existe un vínculo de confianza entre ambas partes y que con pautas establecidas los precios se van fijado de común acuerdo.

“Si tengo 3000 toneladas guardadas y el productor me dice te fijo 100 toneladas, perfecto. Pero el riesgo está en que, según como sean los contratos, alguien decida fijarte 1500 toneladas que uno la utilizaría dentro de tres meses, aunque la medida sea por 26 días. Esto preocupa sensiblemente pero es parte de la realidad, veremos cómo se acomoda y fundamentalmente si se destraba el circuito de los dólares”, subrayó.

Para Javier Prida, titular de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), el nuevo régimen va a afectar a la producción de huevos. “Van a subir las materias primas, principalmente la soja, y por consecuencia también el maíz; van a traccionar los dos. Pero entendemos la coyuntura del país, donde va a golpear en el corto plazo pero va a sincerar en el largo plazo. No lo vemos mal, es una medida que va ayudar a descomprimir el ingreso de divisas que es lo que se necesita y es lo que la industria también necesita. Si esto es un sacrificio que tenemos que hacer todos para ordenar un poco la economía, hay que hacerlo y mirar para adelante”, dijo.

En los tambos, en general, en esta época del año, los alimentos balanceados tienen un 20% de soja, por lo que en este mes habrá un impacto en el alimento para el tambo, dijo el productor Matías Peluffo

Como productor del campo, Matías Peluffo, productor tambero y presidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires (Caprolecoba), vio como positiva cualquier beneficio para la producción. Sin embargo, alertó que “al ser un beneficio muy puntual, va a generar distorsiones”.

En este sentido, señaló que, si la soja sube indefectiblemente va impactar en el precio de los balanceados que le dan a sus vacas en el tambo. “Hay que ver en qué proporción. En general, en esta época del año, los alimentos balanceados tienen un 20% de soja, por lo que en este mes habrá un impacto en el alimento para el tambo”, dijo a LA NACION.

Por otra parte, describió que también tendrá consecuencia negativa en el tema de arrendamientos rurales, donde en la Argentina, la mitad de los tambos pagan alquiler de la tierra y cuya principal referencia es la soja.

“En muchos casos se paga a valor de soja pizarra a mes cerrado. Por lo tanto habría un incremento en los costos de producción de leche, mientras dure este medida y no sé cuanta inercia va a tener”, indicó.

Una de las soluciones para amortiguar ese impacto para Peluffo sería que también, “durante la primavera que está comenzando, cuando se exporta entre el 35 y 40% de lácteos, el Gobierno pueda otorgarle el mismo beneficio a los exportadores de lácteos que ayudaría a trasladar algo de ese precio a productores, como manera de atenuar este aumento de costos que se va a tener”.

“Sería bueno que este dólar especial sea para todas las exportaciones”, afirmó.

Los feeloteros tampoco son ajenos a esta situación. Para Fernando Storni, presidente de la Cámara de Feedlot (CAF), si bien aun no se puede saber el resultado final que tendrá la medida, “claramente habrá un impacto en el costo de los insumos que dependen de la soja, (aunque no sea el principal componente, es parte de las dietas de los animales)” y coincidió con Domenech, al plantear la restricción que podría haber con otros cereales.

Para Fernando Storni, presidente de CAF, “es posible que aquel productor que tenga soja y maíz, tenga su caja cubierta con la venta de soja durante este mes y el mes que viene y, de esa manera restrinja de alguna forma la venta de maíz"

“Es posible que aquel productor que tenga soja y maíz, tenga su caja cubierta con la venta de soja durante este mes y el mes que viene y de esa manera restrinja de alguna forma la venta de maíz. Por eso este tipo de medidas siempre generan algún grado de distorsión. Por qué no pensar, cuando se piensa para la soja, no tener un dólar para la carne, para cítricos, o para cualquier otro bien que se exporte y que genere ingresos de divisas al país”, indicó.

Para el consultor Juan Uccelli, "hay muchas dudas, porque no se sabe qué va a pasar a partir del 1º de octubre próximo con los precios de la soja” Marcelo Manera - Archivo LN

Al sector porcino también le van a aumentar los costos, aunque lo agarra en un momento “donde había hecho un colchoncito que lo puede manejar”. En este contexto, el consultor porcino Juan Uccelli dijo: “No es la mejor noticia pero no lo agarra con la nariz debajo del agua. Son ese tipo de medidas que se toman para hacer caja pero que no pensaron en la consecuencias. Hay muchas dudas, porque no se sabe qué va a pasar a partir del 1º de octubre próximo con los precios de la soja”, cerró.