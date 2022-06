El campo le respondió a Alberto Fernández: ”Los argentinos nos embromamos”

“Los argentinos nos embromamos”. Con esa frase, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, le respondió al presidente Alberto Fernández, que en un acto en La Rioja criticó el paro anunciado ayer para el 13 de julio por la Mesa de Enlace. “¿La solución que encuentran es proponer un paro? ¡Déjenme de embromar!”, señaló el jefe de Estado.

En una visita a la provincia para la inauguración de una planta de la empresa textil de capitales nacionales Enod SA, el mandatario señaló: “Ayer vi en un programa de televisión como Macron le reclamaba a Joe Biden cómo sacaba gasoil para Europa y los Emiratos Árabes decían que no iban a poder darle combustible. En ese mundo estamos, ¿y la solución que encuentran es un paro?”, dijo. “¡Déjenme de embromar!, necesitamos seguir produciendo”, agregó.

Ante una consulta de este medio, entre otros dirigentes del agro le contestó Iannizzotto. “El Gobierno no planifica, no controla, no gestiona. La oposición mira para otra parte. La política solo cuida sus privilegios y no resuelve”, dijo.

Iannizzotto apuntó que “la mayoría de los problemas en la Argentina son a causa de los que administran”. Añadió: “Tenemos los recursos y no los explotamos. La plata se destina a mantener la política. La mayoría de los países no tienen la segunda reserva de hidrocarburos [Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo en esa clase]”. En este contexto, luego remarcó: “Los argentinos nos embromamos”.

También se pronunció el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, que se mostró preocupado por las declaraciones del Presidente.

“Es enormemente preocupante que nada menos que el presidente de la Argentina desconozca la inmensa cantidad de problemas que tenemos que afrontar los argentinos cotidianamente y simplifique todo eso a la problemática derivada de un exceso de crecimiento. Está viendo un programa en otra sintonía completamente diferente a lo que ocurre en la realidad”, expresó el ruralista.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA, sobre Alberto Fernández: "Está viendo un programa en otra sintonía completamente diferente a lo que ocurre en la realidad"

Vale recordar que Fernández también expresó: “Tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho porque necesitamos dólares para importar insumos. Tenemos una crisis de crecimiento y la vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética, tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo”.

Más críticas

Para el vicepresidente de CRA, la falta de dólares “viene derivada de esa impericia que está teniendo el Gobierno”.

“La protesta del campo no es solamente por el faltante de combustible y los precios de los insumos, es por los derechos de exportación, la presión impositiva, los múltiples tipos de cambio, la inseguridad jurídica de la propiedad privada, por las intervenciones que se hacen desde un poder a otro, es todo lo que se ha reclamado en el principio; desconocer esta realidad nos preocupa”, señaló el ruralista.

El dirigente señaló que hay una “improvisación” hacia el sector. Al respecto, profundizó: “Estamos en una improvisación permanente y la crisis del faltante de gasoil es un síntoma de eso. Nosotros anticipamos que iba a ocurrir tal cual reconoció Domínguez [por el ministro de Agricultura], que lo sabían desde enero”.

En opinión de De Raedemaeker, la modificación de la ley de biocombustibles, que bajó de 10 a 5% el uso del biodiésel en el gasoil, generó la actual crisis.

“Fueron incapaces de tomar las medidas que había que tomar a tiempo y el ministro pide disculpas a los productores como si fuera la solución y que no va a ocurrir para la futura campaña. ¿Qué tranquilidad podemos tener los productores en confiar en la palabra de un Gobierno que está absolutamente devaluado en su credibilidad?”