El herbicida selectivo Empiric de Fusion ya se comercializa online en Qira.

Karina Cataldo, gerenta de Marketing de Qira, dice que Empiric® Fusion, un herbicida sistémico y selectivo, ejerce una acción hormonal que controla malezas latifoliadas en barbecho químico, trigo, cebada, Maíz Enlist® y Soja Enlist®.

“Empiric® de Fusion está formulado a base de sal colina de 2,4-D, con tecnología Colex-D®”, sostiene Cataldo.

La integrante de Qira, la plataforma de comercialización online de agroinsumos, considera que este producto, que está dentro del sistema Enlist® para control de malezas “juega un rol fundamental, ya que la tecnología Colex-D® es la única ensayada, registrada y recomendada para ser utilizada sobre cultivos Enlist®, ya sea soja o maíz”.

“Esto nos asegura que las aplicaciones tanto pre como post emergentes van a tener la selectividad esperada sobre dichos cultivos y no se va a comprometer de ninguna manera el rinde de estos, algo que formulaciones aún no registradas no pueden asegurar”, añade.

Cataldo remarcó que dentro de las características que distinguen a Empiric® de Fusion de otros productos son la baja volatilidad y deriva: “Esto nos resguarda de las derivas por vapores y disminuye sustancialmente el riesgo de derivas por arrastre de gotas finas por el viento”, explica. Y agrega: “Se trata de una formulación sin olor y tiene una alta compatibilidad en mezcla con otros productos para la protección de cultivos”.

Con respecto a la comercialización de Empiric®, Cataldo señaló que “el producto se comercializa de forma online a través de QIRA –la plataforma que permite realizar transacciones 100% online, cuenta con una gran cantidad de puntos de retiro en todo el país y diversas formas de pago, junto con el resto del portafolio de la marca Fusión que acompañan la propuesta de valor de Enlist®, como fungicidas e insecticidas”.

