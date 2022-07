La Mesa de Enlace ante el cese de comercialización: “Luchen”

GUALEGUAYCHÚ, Entre Ríos.- “Tenemos la convicción de que hay que dejar un mensaje claro, hasta acá llegaron sin rumbo ni norte. Nosotros pedimos que se expresen desde el Gobierno, y desde la oposición también, ante una sociedad sumergida en esta inflación que golpea a todos los sectores. Nosotros queremos aportar soluciones, pero si no tenemos acceso a los combustibles, a los insumos, a la maquinaria, a los repuestos, a las cubiertas, difícilmente salgamos adelante como sector. La política solo ha tenido destreza para multiplicar la pobreza y eso tiene que cambiar”.

Con esa frase, se pronunció anoche en una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). Lo hizo en la previa del tractorazo y acto que la agrupación realizará hoy en esta ciudad. En 2008, durante el conflicto por las retenciones móviles entre el campo y Cristina Kirchner, Gualeguaychú fue uno de los epicentros de la protesta del sector.

Achetoni estuvo acompañado de otros dirigentes de la agrupación que convocó al cese de comercialización de granos y hacienda, el cuarto contra el gobierno de Alberto Fernández. Además participaron Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Elvio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. También dirigentes de la Mesa de Enlace provincial.

“Como mesa nacional nos preocupa el rol que van a jugar los gobernadores de cada provincia, de cara a la situación de crisis que atraviesa el país. Le decimos a los productores que luchen en cada lugar para que los gobernadores lleven la voz de su provincia, ya no pueden por obediencia y conveniencia desoír los pedidos de la gente”, agregó el presidente de FAA.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, se refirió a los problemas que vino enfrentando el sector en los últimos meses, potenciados por la falta de gasoil.

“Es increíble que el sector que más aporta a la economía argentina sea tratado de esta manera, pareciera que el Gobierno quiere que nos dediquemos a otra cosa; hoy salimos a trabajar y tenemos que recorrer infinidad de estaciones de servicio para mendigar un litro de gasoil. No nos pueden entregar los insumos, sumado a la presión impositiva que sufrimos todos los argentinos. Tenemos que ver hacia adelante, proyectar hacia dónde queremos ir”, expresó.

En esta línea, Jorge Chemes, presidente de CRA, se quejó de que “la política no ve la gravedad de la situación, no solo el oficialismo, tampoco la oposición”.

“El gran tema que tenemos es la falta de confianza, porque el sector productivo no cree en los políticos y esta falta de confianza atenta contra todo plan que podamos proyectar hacia adelante. Desde el 2019 presentamos un plan de 14 puntos respecto a lo que hay que hacer para sacar adelante al campo argentino, pero nadie le prestó atención, ni este oficialismo, ni los que fueron oficialismo en otro momento, ni la oposición. No es una cuestión de eruditos, sino de sentido común. Falta sentido común”, afirmó.

Para José Colombato, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), los productores enfrentan situaciones de riesgos.

“Hoy estamos en peligro los productores, pero somos muchos los sectores que decimos basta, ante el poder adquisitivo del ciudadano que se achica, ante los embates contra la justicia, ante un gobierno que nos confisca la existencia”, señaló.

Hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas solo ingresaron 224 vacunos, cuando un miércoles lo hacen entre 6000 y 8000

“No buscamos reeditar un 2008, tampoco queremos estar acá hoy. Venimos a demostrar que hemos fracasado, que estamos en el mismo lugar, que seguimos empantanados con mayor pobreza, indigencia y hambre. Esto me hace sentir mucha tristeza porque no hemos aprendido nada y porque la política no ha puesto lo que ha tenido que poner”, expresó Elvio Guía, referente de FAA en la provincia.

Respuesta al ministro Julián Domínguez

Ayer, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, criticó a la Mesa de Enlace por la medida de fuerza. Señaló: “El estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace”.

“El clima que se vive en el sector es diferente. Expoagro, Agroactiva y AgroNea superan todas las operaciones de ediciones anteriores. Esto no se condice con lo que reflejan algunos datos”, precisó.

Desde el ruralismo, entre otros le respondió Chemes: “El ministro habla de la película que está viendo el gobierno, que es la película equivocada, cuando habla de desarrollo, de crecimiento con un 50 por ciento de pobreza, etc. Vemos que hay productores que van desapareciendo, economías regionales devastadas, capaz que esta es una nueva etapa. Siempre dijimos que íbamos a utilizar todas las herramientas que tuviéramos, siempre con diálogo porque es un error dinamitar los puentes, pero vamos a tomar medidas de protesta más fuertes que señalen que se están cometiendo errores”.

“Lo que pudo ver el ministro en las exposiciones a las que nosotros también vamos, es una parte, es el empuje de productores que pese a todo esto que decimos hacen un gran esfuerzo para mostrar lo que hacen”, acotó Pino.

Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la SRA, se refirió a la realidad local. “Como entrerrianos, nos oponemos a un modelo que nos ha llevado a un empobrecimiento sistemático de nuestras actividades productivas y de todo el interior del país. Mediante dos medidas distorsivas están vaciando a nuestro interior profundo y no solo a los productores y al campo, sino a todos los argentinos sumiéndonos en la inflación descontrolada y la pobreza. Esas dos herramientas son el desdoblamiento cambiario y las retenciones que en vez de ir retrocediendo se han profundizado a lo largo del tiempo. Esas dos medidas nos han quitado a los entrerrianos 1258 millones de dólares anuales gracias a la voracidad y la injusticia del gobierno nacional. Muy distinta sería nuestra realidad, la del comercio, la de la industria y los servicios entrerrianos si esto no ocurriera”, sostuvo.

“Pero como si esto no fuera poco, además de estas medidas hay 18 impuestos que hacen mella en nuestra producción. Hoy un productor entrerriano de soja percibe el 29% del precio internacional, y en pesos, de ese cereal. Con ese porcentaje debe hacer frente a 18 impuestos, a sus deudas, a sus costos y a sus posibles inversiones. Esto debe cambiar con políticas públicas, le hablamos al Ejecutivo y a todo el arco político, a los senadores y a los diputados que hoy tendrían estar hablando de una alternativa a este modelo. No podemos naturalizar más la pobreza. Mientras Uruguay se concentra en la mayor siembra de trigo de la historia, Argentina retrocedió 500.000 hectáreas en la siembra, no solo por la incertidumbre que nos da el Gobierno sino porque nos han privado de los insumos básicos, porque contar con gasoil, fertilizantes y neumáticos es una proeza”. En la conferencia también participó Edgardo Barzola, de la Federación Entreriana de Cooperativas (Fedeco).