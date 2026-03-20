En un feedlot: encontraron los animales desaparecidos del influencer e investigan una presunta maniobra fraudulenta

Tras la fuerte repercusión que generó el pedido desesperado del influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido como “la joya agro”, que había alertado sobre la desaparición de 190 vacunos de un campo familiar, fuentes de la investigación informaron a LA NACION que encontraron 160 animales que serían de su propiedad en un establecimiento rural en Chabás, en Santa Fe. El caso, que inicialmente había sido denunciado por la desaparición de las 190 cabezas mencionadas, comenzó a reencuadrarse: los investigadores sostienen que se trata de una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un exsocio.

De acuerdo con las mismas fuentes, los animales —que tienen la marca de la empresa del productor— estaban en un feedlot de la zona. Precisaron que en total son unos 160 los animales involucrados. Se detectaron al menos dos vacunos muertos por lo cual la cifra total asciende a 162.

La principal hipótesis, según las fuentes consultadas, es que un exsocio o allegado habría realizado una maniobra irregular para vender la hacienda. Según los investigadores, el traslado se habría concretado mediante documentación en una operatoria que ahora es analizada como presunto fraude.

Con un video grabado a campo, entre la angustia y la incredulidad, Riboldi había denunciado la desaparición de los animales en un establecimiento ubicado en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe.

Bruno Riboldi, conocido en redes como “la joya agro” del agro denunció la desaparición de 190 animales de un campo familiar

“Nos desaparecieron 190 animales, en serio, necesitamos ayuda con mi familia”, expresó en una publicación que rápidamente circuló entre productores. El influencer, que cuenta con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, utilizó su alcance para intentar dar con el paradero de la hacienda.

Según había detallado, se trataba de “100 machos entre novillos y novillitos y 90 vaquillonas”. En los videos se lo veía recorriendo el campo junto a su familia, mientras explicaba que ya intervenían fuerzas de seguridad. “Está la patrulla rural, Los Pumas de Santa Teresa también recorriendo toda la zona, viendo dónde pueden estar”, relató.

También había aportado datos para facilitar la identificación. “Todos los animales están marcados con esta marca”, indicó, y agregó: “Tienen la caravana amarilla que arriba dice SU 363, que es el número de mi empresa”.

Las imágenes reflejaban la desesperación del momento. “Cualquier información nos ayuda un montón”, repetía mientras caminaba por el campo. En otro tramo, visiblemente afectado, insistía: “No lo puedo creer, en serio no lo puedo creer. Estamos buscando por todos lados”.

Horas más tarde, difundió un nuevo video en el que confirmaba que no había avances. “Los animales siguen desaparecidos, estuvimos todo el día de acá para allá buscándolos”, señaló, tras recorrer distintos puntos de la zona en busca de datos.

“Vimos que sacaron guías de traslado de mis animales desde Senasa sin mi consentimiento. Las anulé por fraude y pedí una inspección”, contó el productor

En diálogo con LA NACION, Riboldi había precisado que los animales pertenecen a su empresa, Agro Tranquera SRL, y que estaban en un campo de pastaje, con un peso de entre 350 y 400 kilos. “No estaban para faena, por lo que se entiende que deben estar en engorde en algún campo o feedlot”, explicó. También confirmó que realizaron la denuncia formal.

En ese marco, el propio productor había advertido sobre posibles irregularidades. “Vimos que sacaron guías de traslado de mis animales desde Senasa sin mi consentimiento. Las anulé por fraude y pedí una inspección”, contó.